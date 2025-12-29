Monclova: Tras sufrir graves quemaduras, reportan estables a madre e hija luego de cirugía

Monclova
/ 29 diciembre 2025
    Monclova: Tras sufrir graves quemaduras, reportan estables a madre e hija luego de cirugía
    Especialistas preparan la intervención quirúrgica tras la mejoría registrada en su estado de salud. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Médicos reportan una evolución positiva de la niña y la mujer, ambas continúa bajo observación

MONCLOVA, COAH.- La pequeña María José, de cinco años de edad, fue sometida a una intervención quirúrgica en el Hospital Infantil de Galveston, Texas, luego de mostrar una evolución favorable tras el tratamiento médico que recibió por las quemaduras sufridas.

La menor permanece internada desde su traslado a Estados Unidos el pasado fin de semana.

De acuerdo con información proporcionada por su tía, Flor Macías, los médicos han reportado una respuesta positiva al tratamiento y confirmaron que la niña se encuentra fuera de peligro.

“Gracias a Dios, la niña está mejorando mucho y ha recibido una gran atención; los doctores nos dicen que todo va a estar bien”, expresó.

Este lunes, María José ingresó a quirófano para una limpieza profunda de la piel dañada por las quemaduras, principalmente en cabeza, manos y pies. No se descarta que posteriormente requiera injertos. Actualmente, la menor se encuentra sedada e intubada, aunque estable y con signos vitales dentro de parámetros normales.

Según la familia, se prevé que en los próximos días le sea retirado el tubo de respiración asistida.

La familia informó que el traslado desde México se realizó sin contratiempos y que la atención médica ha sido constante desde su llegada. Aunque no se ha definido un tiempo estimado de hospitalización, los médicos mantienen un pronóstico alentador.

Por su parte, Damaris, madre de María José, también presenta quemaduras de consideración en un brazo y un pie, por lo que fue sometida a una cirugía.

Aunque ambas se encuentran en Galveston, reciben atención en hospitales distintos, debido a que el de la menor es exclusivamente pediátrico.

La familia realiza gestiones para cubrir los gastos médicos de Damaris, los cuales no están contemplados dentro del mismo programa de apoyo.

Finalmente, los familiares agradecieron el respaldo de la asociación Border Shrines Club, cuya intervención hizo posible el traslado y la atención especializada de la niña.

