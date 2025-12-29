Lesionan a hombre con arma de balines en Piedras Negras; requiere cirugía

Piedras Negras
/ 29 diciembre 2025
    Lesionan a hombre con arma de balines en Piedras Negras; requiere cirugía
    Elementos de investigación acudieron a una clínica del centro de Piedras Negras tras el ingreso del lesionado. FOTO: ARCHIVO

El caso fue turnado a instancias de investigación, que tomaron conocimiento del ingreso hospitalario y orientaron al afectado sobre el proceso legal a seguir

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre identificado como Emilio Abraham ¨N¨, de 33 años, fue intervenido quirúrgicamente luego de resultar lesionado por un arma de balines en un hecho ocurrido en la colonia Palmas Dos, en Piedras Negras.

El reporte se registró durante la mañana del domingo, cuando el afectado ingresó por sus propios medios a una clínica particular ubicada en la Zona Centro de la ciudad, donde solicitó atención médica por una lesión en la oreja derecha. Personal de salud detectó que presentaba un balín incrustado, por lo que fue necesaria una intervención quirúrgica para su extracción.

De acuerdo con la información disponible, la persona lesionada indicó de manera general que los hechos se registraron en un domicilio ubicado sobre la calle Valle Dorada, dentro de la colonia Palmas Dos, sin proporcionar mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la agresión ni sobre la identidad del presunto responsable.

Tras el ingreso del paciente al centro médico, se dio aviso a las autoridades correspondientes. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil de Coahuila acudieron para tomar conocimiento del caso y recabar los datos iniciales relacionados con la lesión.

Las corporaciones orientaron al afectado para que presentara la denuncia formal ante la autoridad competente, a fin de que se inicie la carpeta de investigación correspondiente y se determine la responsabilidad en este hecho.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el aseguramiento del arma utilizada, y el caso permanece bajo seguimiento por parte de las instancias investigadoras.

(Con información de medios locales)

