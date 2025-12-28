Alerta Gobierno de Saltillo por fraudes en supuesta venta de terrenos en la colonia Morelos V Sector

El Gobierno Municipal de Saltillo exhortó a la población a mantenerse alerta y no caer en fraudes relacionados con la supuesta venta de nuevos terrenos en la colonia Morelos V Sector, al tratarse de zonas donde está prohibido realizar cualquier tipo de construcción.

La autoridad municipal informó que no debe realizarse ningún pago a presuntos lotificadores o intermediarios, ya que cualquier levantamiento topográfico o trámite similar carece de validez oficial y no servirá para la obtención de permisos de construcción a nivel federal, estatal o municipal.

De acuerdo con decretos emitidos en 1996 y 2017, las zonas oriente, poniente y sur del perímetro de dicha colonia fueron declaradas como Reserva Natural Estatal, por lo que está estrictamente prohibido el desarrollo de construcciones habitacionales, industriales o comerciales. A ello se suma la existencia de zonas federales protegidas, donde también está vetada cualquier edificación.

Ante este panorama, el Gobierno Municipal reiteró que bajo ninguna circunstancia permitirá construcciones en ese sector, y recordó que, conforme a la ley, servicios básicos como agua potable y energía eléctrica no pueden ser otorgados en asentamientos irregulares.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía interesada en adquirir un terreno para que, antes de realizar cualquier pago, acuda a las instancias municipales correspondientes a fin de verificar la situación legal del predio.

Las autoridades recordaron que la Dirección de Desarrollo Urbano se ubica en la calle Dámaso Rodríguez González, dentro del Centro Metropolitano; la Dirección de Catastro Municipal se encuentra en la planta baja de la Presidencia Municipal de Saltillo, en el bulevar Francisco Coss 745, Zona Centro; y la Dirección de Regulación de la Tenencia de la Tierra Urbana Municipal está ubicada en calle De la Cruz 194, colonia Jardines del Valle.

Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de proteger el patrimonio natural y brindar certeza jurídica a las y los saltillenses, exhortando a denunciar cualquier intento de fraude ante las autoridades correspondientes.