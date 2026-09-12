Monclova: vecinos entran a casa en llamas y rescatan a joven de 29 años

Según información que circuló en medios locales, el siniestro fue reportado alrededor de las 16:06 horas en un domicilio de la calle Independencia, entre Juventino Rosas y Manuel M. Ponce.

MONCLOVA, COAH.- Vecinos de la colonia Primero de Mayo, en Monclova , auxiliaron a un hombre de 29 años y lograron sacarlo de su vivienda luego de que se registrara un incendio durante la tarde de ayer.

El hombre fue identificado como David Rodríguez, de 29 años, quien se encontraba dentro del inmueble cuando comenzó el incendio. Al percatarse de lo ocurrido, habitantes del sector ingresaron a la vivienda y lograron ponerlo a salvo ante la presencia de humo.

De acuerdo con los reportes difundidos, el fuego habría comenzado en un colchón y posteriormente las llamas alcanzaron basura acumulada en algunas de las habitaciones, lo que generó una intensa humareda dentro de la casa.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al domicilio para combatir el incendio y evitar que las llamas se extendieran hacia otras áreas de la vivienda.

Tras controlar la situación, se reportaron daños materiales en el inmueble, aunque no se informó de personas lesionadas a consecuencia del incendio.