Monclova: vecinos entran a casa en llamas y rescatan a joven de 29 años

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    Monclova: vecinos entran a casa en llamas y rescatan a joven de 29 años
    Las marcas dejadas por el humo eran visibles en la fachada de la vivienda de la colonia Primero de Mayo donde se registró el incendio. REDES SOCIALES

El incendio se registró en la colonia Primero de Mayo; según los reportes, el fuego comenzó en un colchón y posteriormente alcanzó basura acumulada en algunas habitaciones

MONCLOVA, COAH.- Vecinos de la colonia Primero de Mayo, en Monclova, auxiliaron a un hombre de 29 años y lograron sacarlo de su vivienda luego de que se registrara un incendio durante la tarde de ayer.

Según información que circuló en medios locales, el siniestro fue reportado alrededor de las 16:06 horas en un domicilio de la calle Independencia, entre Juventino Rosas y Manuel M. Ponce.

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El hombre fue identificado como David Rodríguez, de 29 años, quien se encontraba dentro del inmueble cuando comenzó el incendio. Al percatarse de lo ocurrido, habitantes del sector ingresaron a la vivienda y lograron ponerlo a salvo ante la presencia de humo.

De acuerdo con los reportes difundidos, el fuego habría comenzado en un colchón y posteriormente las llamas alcanzaron basura acumulada en algunas de las habitaciones, lo que generó una intensa humareda dentro de la casa.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al domicilio para combatir el incendio y evitar que las llamas se extendieran hacia otras áreas de la vivienda.

Tras controlar la situación, se reportaron daños materiales en el inmueble, aunque no se informó de personas lesionadas a consecuencia del incendio.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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