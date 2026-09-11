Lobos cae 10-27 ante Potros en Saltillo y sigue sin ganar en ONEFA

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    Lobos cae 10-27 ante Potros en Saltillo y sigue sin ganar en ONEFA
    Lobos de la UAdeC cayó ante Potros ITSON en el Jorge Castro Medina y buscará su primera victoria de la temporada cuando reciba a Tecos. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

La UAdeC acumula dos derrotas y tendrá otra oportunidad de reaccionar ante Tecos, en una serie de encuentros como local

El regreso a casa tampoco trajo la primera victoria. Los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila perdieron 10-27 ante los Potros del Instituto Tecnológico de Sonora este viernes, en el Estadio Jorge Castro Medina de Saltillo, dentro de la Semana 2 de la Liga Mayor ONEFA 2026.

La jauría quedó con marca de cero triunfos y dos derrotas en la Conferencia Nacional. Después de caer 21-10 frente a las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua en su presentación como visitante, el conjunto coahuilense volvió a quedarse en diez puntos y dejó escapar su primera oportunidad de celebrar ante su afición.

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El balance de ambos encuentros arroja 20 puntos a favor y 48 en contra, para una diferencia de menos 28. Son cifras que dimensionan el arranque de Lobos: necesita elevar su producción y reducir el margen que sus adversarios han conseguido en estas dos semanas de competencia.

$!Lobos de la UAdeC perdió 10-27 ante Potros ITSON en su primer partido como local de la temporada 2026 de ONEFA.
Lobos de la UAdeC perdió 10-27 ante Potros ITSON en su primer partido como local de la temporada 2026 de ONEFA. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

La derrota frente a ITSON también tiene relevancia por tratarse de un rival del Grupo Norte, sector que comparten con Águilas UACH, Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California. Para los saltillenses, comenzar a sumar será clave en la búsqueda de un lugar en la postemporada.

El sistema de competencia contempla ocho clasificados a playoffs: los primeros dos de cada grupo y los dos mejores terceros lugares. Aunque el calendario apenas comienza, las dos derrotas obligan a la UAdeC a reaccionar para mejorar su posición en esa carrera.

$!Octavio Pimentel Martínez, rector de la UAdeC, acompañó a Lobos en la inauguración de su temporada como local en el Estadio Jorge Castro Medina.
Octavio Pimentel Martínez, rector de la UAdeC, acompañó a Lobos en la inauguración de su temporada como local en el Estadio Jorge Castro Medina. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

Esta campaña representa una nueva etapa para el futbol americano universitario de Saltillo. Daniel Carrete asumió como head coach, mientras Frank González encabeza la reestructuración del programa, con un proyecto que incluye la captación de talento local y foráneo para fortalecer al equipo a largo plazo.

El plantel fue presentado con 68 jugadores, entre ellos 27 que vestirán por primera vez los colores de Lobos. Esa renovación forma parte del contexto con el que la institución afronta el torneo, ahora con el desafío de convertir el trabajo del nuevo cuerpo técnico en resultados.

$!La escuadra de Saltillo quedó con marca de dos derrotas tras el encuentro disputado en el Estadio Jorge Castro Medina.
La escuadra de Saltillo quedó con marca de dos derrotas tras el encuentro disputado en el Estadio Jorge Castro Medina. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

Del otro lado, Potros llegó a su primer compromiso en el emparrillado de la campaña bajo la conducción de Jorge Ignacio Aguilar Loredo. El programa sonorense anunció un roster de 50 jugadores, incluidos 14 debutantes en Liga Mayor, además de ocho integrantes en su cuerpo técnico.

El triunfo en Saltillo le permite al representativo del ITSON encarar con una victoria su próxima presentación ante su público. El conjunto de Ciudad Obregón tiene programado recibir a los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas el viernes 18 de septiembre, en el Campo Hundido.

$!La UAdeC develó una placa en homenaje a los Vaqueros de 1976, al cumplirse 50 años de su histórico campeonato nacional de futbol americano en categoría Intermedia.
La UAdeC develó una placa en homenaje a los Vaqueros de 1976, al cumplirse 50 años de su histórico campeonato nacional de futbol americano en categoría Intermedia. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

Para Lobos, la oportunidad de responder llegará sin salir de casa. Su siguiente compromiso será el viernes 18 de septiembre ante los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, programado a las 6 de la tarde en el Estadio Jorge Castro Medina, de acuerdo con el calendario publicado.

Después, la UAdeC recibirá a Indios UACJ el 25 de septiembre, por lo que dispone de dos encuentros consecutivos más en Saltillo para intentar corregir el rumbo. La primera cita frente a su afición terminó con una diferencia de 17 puntos; el siguiente reto será romper la racha de derrotas y conseguir el triunfo que todavía se le niega.

$!La jauría recibirá a Tecos de la UAG el próximo 18 de septiembre, con la misión de conseguir su primera victoria.
La jauría recibirá a Tecos de la UAG el próximo 18 de septiembre, con la misión de conseguir su primera victoria. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX
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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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