Supervisa Salud 17 anexos en la Región Centro; revisa tratamientos y documentación

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    Supervisa Salud 17 anexos en la Región Centro; revisa tratamientos y documentación
    La SS verifica que los anexos apliquen la atención adecuada a quienes se encuentran en estos lugares. LIDIET MEXICANO

Personal de la SS verifica que los centros de rehabilitación cuenten con los permisos correspondientes

MONCLOVA, COAH.- La Secretaría de Salud mantiene bajo supervisión los 17 centros residenciales para personas con problemas de adicciones que se encuentran registrados en la Región Centro de Coahuila, con visitas frecuentes para verificar que operen en condiciones adecuadas.

Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, informó que estos establecimientos son revisados de manera constante, principalmente para garantizar que las personas que permanecen internadas reciban atención adecuada y se encuentren en condiciones favorables durante su proceso de rehabilitación.

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“Tenemos 17 en todo lo que corresponde a la Jurisdicción Sanitaria número 4, les estamos haciendo visitas frecuentes”, señaló.

Explicó que las inspecciones no se limitan a las condiciones físicas de los anexos, sino que también incluyen la revisión de la documentación y los tratamientos que reciben los internos.

Aguilar Arocha indicó que uno de los puntos que se verifica es que los procedimientos aplicados a las personas en rehabilitación sean llevados a cabo por personal calificado y especializado en este tipo de atención.

“Estamos revisando todas las condiciones, tanto de papelería, documentaciones y sobre todo el seguimiento y todos los tratamientos que se les están aplicando y que la gente que está aplicando los tratamientos sea gente calificada y especializada en este tipo de temas”, puntualizó.

El funcionario aclaró que los 17 anexos corresponden a establecimientos que están debidamente registrados ante la Jurisdicción Sanitaria número 4, por lo que se mantiene vigilancia sobre su funcionamiento.

La supervisión busca prevenir irregularidades y garantizar que quienes acuden a estos centros para atender problemas de adicción cuenten con condiciones adecuadas y un proceso de rehabilitación con seguimiento profesional.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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