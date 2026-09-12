POLITICÓN: Sheinbaum se desmarca de Luis Fernando Salazar ¿y manda mensaje al morenismo coahuilense?

Hablaron de códigos QR, propaganda y coacción al votante, pero al llegar al tribunal faltó esa pequeña molestia llamada prueba. En el Distrito 6, parte de lo ofrecido no acompañó la impugnación y otros elementos eran ajenos a esa contienda. También pidieron abrir paquetes para ver si aparecía algo útil. El método: primero se acusa y después se buscan las pruebas. Los tribunales no conceden triunfos por insistencia ni por volumen del discurso. ¿Hubo fraude o solamente hubo malos perdedores con peores abogados?

La elección terminó en junio, pero algunos derrotados se negaron a aceptarla. La Sala Monterrey confirmó los triunfos de la Alianza Ciudadana por la Seguridad en los distritos 1 y 6, con cabeceras en Acuña y Frontera. En este último compitió Tony Flores Guerra , candidato de Morena y el PT, quien buscó en el expediente los votos que no obtuvo en las urnas. Tampoco aparecieron. Eso sí, el resultado quedó firme, aunque seguramente el discurso del fraude tendrá una vida mas larga que la impugnación. Tres meses después, el tribunal explicó lo que los números dijeron desde junio. ¿Ahora sí aceptará que perdió?

III. FILTRO NUEVO

Guadalupe Taddei y el INE estrenan un filtro para evitar que personajes vinculados con criminales lleguen a las boletas. Suena firme, hasta que uno lee las instrucciones. Los partidos decidirán voluntariamente cuáles aspirantes someten a revisión y los resultados quedarán bajo reserva. Así, cada fuerza política podrá enviar sus perfiles presentables y mantener a los incómodos lejos del detector. Una especie de control de confianza administrado por quienes deben ser vigilados. El mecanismo depende de que los partidos quieran descubrir aquello que quizá prefieren no saber. Bonito filtro: el sospechoso decide si pasa por él. ¿Qué podría salir mal?

IV. SIN DIENTES

Si la revisión encuentra información delicada, tampoco habrá consecuencia automática. El INE avisará al partido y éste decidirá si conserva la candidatura; negarse al filtro no tendrá efectos legales ni será señal de riesgo. Traducido: revisan la maleta, encuentran algo sospechoso y preguntan si todavía quieren subirla al avión. Mucha comisión, mucha inteligencia y una extraordinaria confianza en la conciencia de los partidos. El filtro nació sin dientes, pero seguramente redactarán largos informes y en tono serio.

V. ¿ESTÁ SOLO?

El morenista Luis Fernando Salazar está pagando caro el no haber sabido refrenar el impulso de defender oficiosamente a su compañera de partido, Julieta Ramírez Padilla. Disculparse como lo hizo -rápido y sin ambigüedades- era importante, pero insuficiente. Y eso lo dejó claro ayer la propia presidenta Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina, al referirse al tema... sin que nadie se lo preguntara. “No estoy de acuerdo en la forma en que se expresó el Senador de Morena, de Coahuila, al periodista Enrique Acevedo”, dijo la mandataria, quien se aseguró de que no quedara duda de cuál era su postura.

VI. DESCONOCIDA

La postura fijada por la Presidenta, por cierto, pareciera marcar un nuevo rumbo en la relación del morenismo con los medios. El mensaje parece muy claro: quien incurra en este tipo de excesos no va a recibir respaldo de Palacio Nacional... ¿O será que la Presidenta aprovechó para ir dejando claras sus preferencias personales en relación con el futuro político del morenismo coahuilense? Porque la reprimenda contra Salazar, aunque no haya dicho su nombre, marca claramente una diferencia...

VII. INICIATIVA

El programa anunciado ayer por el Gobierno de Clara Brugada, en la Ciudad de México, para que los filtros anti alcohol funcionen las 24 horas del día durante las fiestas patrias, es un ejemplo que a nivel local tendría que voltearse a ver. A lo mejor no es necesario que aquí se imite tal cual, pero sí hace falta, dicen lo enterados, que los operativos para detectar conductores ebrios se prolonguen al menos hasta que amanezca. ¿Y eso por qué? Pues porque ahora, las parrandas que se organizan en domicilios particulares se están prolongando hasta que los retenes son retirados de las calles.