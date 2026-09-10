¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos mexicanos, Tropicalísimo Apache, Final del Mundial de Tiro con Arco y mucho teatro

¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos mexicanos, Tropicalísimo Apache, Final del Mundial de Tiro con Arco y mucho teatro

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Mauro Marines
por Mauro Marines

Este fin de semana hay música para sentir el espíritu patrio, hay deporte y hay producciones teatrales para todos los gustos

Artes
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Los siguientes días hay mucha variedad de actividades para disfrutar en Saltillo, no solo de eventos culturales y espectáculos, sino también deportivos, con un importante torneo que se realizará en la Plaza de Armas.

Mano a mano de leyendas

Tropicalísimo Apache, llega acompañado a Saltillo del cumbiambero mayor de ayer, hoy y siempre: JLB y Compañía, en un espectáculo para ponerse a bailar este sábado 12 de septiembre en la Hacienda el Mimbre.

Las puertas abren desde las 19:00 horas para empezar a poner el ambiente, con precios que van desde los 350 pesos en Entrada General hasta 4 mil 500 por mesa VIP para 4 personas. Boletos disponibles en JR Sombreros.

Canta por el Teletón

El CRIT Coahuila y el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo convocan a la ciudadanía a participar en el HimnoTón 2026, actividad que se llevará a cabo el 12 de septiembre en la Explanada de la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco, en la Alameda Zaragoza.

La jornada está programada para iniciar a las 17:30 horas y busca reunir a familias, amigos y personas interesadas en sumarse a una actividad relacionada con la inclusión.

A los asistentes se les pide acudir con una playera morada, amarilla o de Teletón, además de sombrero y su Bote Teletón.

Cientos de artistas le cantan a México

En el espectáculo “Así se canta México” participarán cerca de 200 artistas en escena, entre las voces de la Ópera de Coahuila, la cantante Marcela Monjarás, Ramón Alberto “La Sombra de Juan Gabriel”, el Mariachi Internacional de Mi Tierra, el Ballet Folclorico del Ateneo Fuente y el Coro del Instituto Vivir, entre otros.

Todos dedicarán su talento a presentar una velada artística en honor de los temas inmortales de la música folclórica, ranchera, boleros y otros clásicos de la música mexicana para infundir el espíritu patrio este mes.

La cita es el sábado 12 de septiembre a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Los boletos tienen un costo de 200 pesos a través de la plataforma NewTicket.

Ópera a la mexicana

La Compañía de Ópera de Saltillo volverá a unirse con el Mariachi Sol de América para su concierto “Del amor y otros pesares”, donde interpretarán clásicos del huapango, la canción ranchera y boleros que ya son parte de nuestra cultura mexicana.

El evento, a diferencia de otros años que se realiza en Paseo Capital, será ahora en la explanada de la Biblioteca “Manuel Múzquiz” en la Alameda Zaragoza, este viernes 11 de septiembre a las 19:00 horas. La entrada es gratuita.

Arquería en la Plaza de Armas

Este sábado 12 y domingo 13 de septiembre se llevará a cabo la Final de la Copa del Mundo Hyundai de Tiro con Arco 2026 en el corazón de Saltillo, teniendo a la Plaza de Armas y el Callejón Santos Rojo como escenario.

Participarán 32 arqueros de 17 países en distintas categorías. El sábado 12 serán las finales de arco compuesto, categoría varonil a las 10:00 horas y femenil a las 14:00 horas, mientras que el domingo serán las respectivas competencias de arco recurvo a las mismas horas.

El costo de la entrada es de 250 pesos más cargos por servicio, los cuales se pueden adquirir a través de la plataforma Boletomóvil.

Continúa el teatro en Saltillo

Este fin de semana también siguen en temporada las temporadas distintos montajes: “Curva peligrosa” en el Centro Cultural La Besana, tiene su última función este viernes 11 de septiembre a las 20:00 horas, con una historia sobre adolescencia, nuevas experiencias y decisiones imprudentes. La entrada tiene un costo de 200 pesos en taquilla.

También continúa “Nuestra señora de las nubes” en Teatro Garnica el día 11 a las 20:00 horas y el 13 a las 18:00, que aborda un exilio y la importancia de las memorias. La entrada tiene un costo general de 150 pesos en taquilla o 100 pesos en reserva al 844 655 3823.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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