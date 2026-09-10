¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos mexicanos, Tropicalísimo Apache, Final del Mundial de Tiro con Arco y mucho teatro

Los siguientes días hay mucha variedad de actividades para disfrutar en Saltillo, no solo de eventos culturales y espectáculos, sino también deportivos, con un importante torneo que se realizará en la Plaza de Armas. Mano a mano de leyendas Tropicalísimo Apache, llega acompañado a Saltillo del cumbiambero mayor de ayer, hoy y siempre: JLB y Compañía, en un espectáculo para ponerse a bailar este sábado 12 de septiembre en la Hacienda el Mimbre.

Las puertas abren desde las 19:00 horas para empezar a poner el ambiente, con precios que van desde los 350 pesos en Entrada General hasta 4 mil 500 por mesa VIP para 4 personas. Boletos disponibles en JR Sombreros. Canta por el Teletón El CRIT Coahuila y el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo convocan a la ciudadanía a participar en el HimnoTón 2026, actividad que se llevará a cabo el 12 de septiembre en la Explanada de la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco, en la Alameda Zaragoza.

La jornada está programada para iniciar a las 17:30 horas y busca reunir a familias, amigos y personas interesadas en sumarse a una actividad relacionada con la inclusión. A los asistentes se les pide acudir con una playera morada, amarilla o de Teletón, además de sombrero y su Bote Teletón. Cientos de artistas le cantan a México En el espectáculo “Así se canta México” participarán cerca de 200 artistas en escena, entre las voces de la Ópera de Coahuila, la cantante Marcela Monjarás, Ramón Alberto “La Sombra de Juan Gabriel”, el Mariachi Internacional de Mi Tierra, el Ballet Folclorico del Ateneo Fuente y el Coro del Instituto Vivir, entre otros.

Todos dedicarán su talento a presentar una velada artística en honor de los temas inmortales de la música folclórica, ranchera, boleros y otros clásicos de la música mexicana para infundir el espíritu patrio este mes. La cita es el sábado 12 de septiembre a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Los boletos tienen un costo de 200 pesos a través de la plataforma NewTicket. Ópera a la mexicana La Compañía de Ópera de Saltillo volverá a unirse con el Mariachi Sol de América para su concierto “Del amor y otros pesares”, donde interpretarán clásicos del huapango, la canción ranchera y boleros que ya son parte de nuestra cultura mexicana.

El evento, a diferencia de otros años que se realiza en Paseo Capital, será ahora en la explanada de la Biblioteca “Manuel Múzquiz” en la Alameda Zaragoza, este viernes 11 de septiembre a las 19:00 horas. La entrada es gratuita. Arquería en la Plaza de Armas Este sábado 12 y domingo 13 de septiembre se llevará a cabo la Final de la Copa del Mundo Hyundai de Tiro con Arco 2026 en el corazón de Saltillo, teniendo a la Plaza de Armas y el Callejón Santos Rojo como escenario.

Participarán 32 arqueros de 17 países en distintas categorías. El sábado 12 serán las finales de arco compuesto, categoría varonil a las 10:00 horas y femenil a las 14:00 horas, mientras que el domingo serán las respectivas competencias de arco recurvo a las mismas horas. El costo de la entrada es de 250 pesos más cargos por servicio, los cuales se pueden adquirir a través de la plataforma Boletomóvil.

Continúa el teatro en Saltillo Este fin de semana también siguen en temporada las temporadas distintos montajes: “Curva peligrosa” en el Centro Cultural La Besana, tiene su última función este viernes 11 de septiembre a las 20:00 horas, con una historia sobre adolescencia, nuevas experiencias y decisiones imprudentes. La entrada tiene un costo de 200 pesos en taquilla.