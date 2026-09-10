¡Saltillo está presente! Floriteree busca conquistar los Digital Creator Awards 2026

¡Saltillo está presente! Floriteree busca conquistar los Digital Creator Awards 2026

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Israel García
por Israel García

La creadora de ‘Floritere Manualidades y Más’ representa a México en la categoría de Arte y pide el apoyo de sus seguidores para llegar hasta Qatar

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Tras más de 19 años de trabajo y de consolidarse en redes sociales como una de las cuentas de manualidades más reconocidas en internet, ‘Floritere Manualidades y Más’, a cargo de la saltillense Floriteree, compite actualmente para ser una de las ganadoras de los Digital Creator Awards 2026, que se celebrarán en Qatar.

De acuerdo con la misma creadora de contenido, que tiene presencia en diversas redes sociales, este es uno de los momentos más importantes en el desarrollo de su carrera, por lo que acudió precisamente a pedir que sus seguidores y paisanos voten por ella.

“Los sueños no llegan tarde, lo importante es nunca dejar de avanzar, por eso hoy les tengo la noticia de que estoy nominada, soy una de las 174 personas creadoras nominadas de todo el mundo y es un honor representar a mi país y mi querida ciudad Saltillo”, expresó la coahuilense.

¿CÓMO VOTAR?

De acuerdo con Floriteree, son 118 países en las 17 categorías los que tienen representantes como creadores de contenido positivo, agradable y a favor de los usuarios en redes.

“Necesito pedirles por favor que voten por mí, vamos a ir hasta Qatar a los premios, no dejen de votar por mí”, dijo entre risas nerviosas la artista local.

Además de confirmar su logro, en un video publicado en redes sociales, la saltillense invitó a la audiencia, en especial a las mujeres, a seguir intentando cumplir sus sueños.

“Quisiera dejarles ese mensaje a todas esas mujeres que sienten que ya van tarde: recuerden que cada una avanza a su propio ritmo, podemos caer y levantarnos a avanzar de nuevo”, expresó.

MÁS QUE UNA MANUALIDAD

En una charla con VANGUARDIA en marzo de este año, la artista destacó la importancia de intentarlo y aprovechar estas actividades como terapia.

“Las manualidades son una terapia y todos podemos ser creativos con cosas que tenemos en nuestra casa y a costo accesible”, comentó.

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Para votar será necesario ingresar al link digitalcreatorawards.com y lograr que Floriteree siga conquistando el internet. En esta misma contienda compite también el Arqui Juve 3D, solo que él se disputa el reconocimiento en la categoría de Educación.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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