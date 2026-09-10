¡Saltillo está presente! Floriteree busca conquistar los Digital Creator Awards 2026

Tras más de 19 años de trabajo y de consolidarse en redes sociales como una de las cuentas de manualidades más reconocidas en internet, ‘Floritere Manualidades y Más’, a cargo de la saltillense Floriteree, compite actualmente para ser una de las ganadoras de los Digital Creator Awards 2026, que se celebrarán en Qatar.

De acuerdo con la misma creadora de contenido, que tiene presencia en diversas redes sociales, este es uno de los momentos más importantes en el desarrollo de su carrera, por lo que acudió precisamente a pedir que sus seguidores y paisanos voten por ella.

“Los sueños no llegan tarde, lo importante es nunca dejar de avanzar, por eso hoy les tengo la noticia de que estoy nominada, soy una de las 174 personas creadoras nominadas de todo el mundo y es un honor representar a mi país y mi querida ciudad Saltillo”, expresó la coahuilense.