Comprar casa hoy: la nueva realidad de la vivienda en Saltillo y Ramos Arizpe

Comprar una vivienda hoy implica tomar decisiones en un mercado distinto al que conocieron generaciones anteriores. El aumento en el costo de la tierra, los materiales de construcción, la infraestructura urbana y la demanda por zonas mejor conectadas ha transformado la oferta habitacional en prácticamente todo el país. En el mercado inmobiliario de Saltillo, el presupuesto que hace algunos años permitía adquirir una vivienda de mayor metraje hoy se traduce en propiedades con dimensiones distintas, aunque acompañadas de atributos como mejor urbanización, conectividad, servicios y potencial de plusvalía. Héctor Aguirre Sánchez, director de Bolsa Inmobiliaria de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Saltillo, explicó el choque entre la expectativa y la realidad de las familias que buscan adquirir un patrimonio, pues llegan con referencias del pasado que ya no corresponden a la realidad económica actual. El experto explicó que hay personas que comparan los precios actuales con los de hace 15 o 20 años, pero las condiciones económicas son completamente diferentes.

No solamente ha aumentado el valor de las viviendas, si no que también han cambiado los costos de urbanización, los materiales, la tierra y los servicios que integran los desarrollos, señaló. Respecto a la adaptación de los clientes en este año 2026, indicó que los jóvenes enfrentan un impacto directo al conocer el mercado y sus opciones reales. “Los jóvenes se sorprenden sobre todo en el momento en que empiezan a buscar ya una vivienda. Cuando ya califican con su crédito Infonavit, ya empiezan a hacer historial crediticio y quieren, ahora sí, tener su propia vivienda, sí se topan con una dura realidad”, señaló. “Para la vivienda que ellos tienen en mente no les alcanza. Y ahorita por eso han nacido productos que antes no había, como el que puedas unir créditos con alguien aunque no estén casados”, comentó. Aguirre Sánchez explicó que los esquemas de financiamiento actuales permiten combinar la capacidad crediticia del Infonavit con las diversas instituciones bancarias. “Los esquemas de Infonavit con los bancos permiten juntar los créditos, porque si no, es muy complicado adquirir una vivienda solo”, expuso. El especialista destacó que la llegada de desarrollos verticales no ha impactado todavía de gran forma en el sector inmobiliario en la ciudad. PRECIOS SUPERAN EL INGRESO FAMILIAR Al hacer una comparación histórica de los precios en el mercado local, el directivo de la AMPI ejemplificó la pérdida de valor del presupuesto familiar. Agregó que un presupuesto similar hace dos décadas permitía comprar una propiedad con el doble de tamaño, alcanzando incluso los 200 metros cuadrados.

“Sí ha sido la inflación. El costo de la tierra y de los materiales ha ido por encima del ingreso familiar o del ingreso de una persona. Efectivamente, sí se ha encarecido”, afirmó. A pesar de estas complicaciones financieras, la construcción y la demanda por espacios habitacionales se mantienen vigentes en el sector local. “La realidad es que la demanda de vivienda no se detiene y sigue construyéndose”, afirmó. ¿QUÉ PRIORIZAN LAS FAMILIAS? Expertos del sector coinciden en que la decisión de compra ya no depende exclusivamente del tamaño de una vivienda. Factores como la ubicación, la cercanía a centros de trabajo, la conectividad vial, la disponibilidad de servicios, las áreas verdes, el equipamiento urbano y el potencial de plusvalía se han vuelto cada vez más relevantes para los compradores. El crecimiento de las ciudades y la consolidación de nuevas zonas habitacionales han provocado que muchas familias valoren aspectos que hace dos décadas tenían menor peso en la decisión final. La vivienda actual responde a nuevas formas de vivir: las familias son distintas, las dinámicas laborales han cambiado y las ciudades también. Hoy se busca aprovechar mejor los espacios y estar más cerca de servicios y oportunidades.

Para los especialistas, esta evolución no necesariamente implica una disminución en la calidad de vida, sino una adaptación de los productos habitacionales a las nuevas condiciones urbanas y económicas.

En la zona metropolitana de Saltillo y Ramos Arizpe, este cambio de paradigma ha impulsado el desarrollo de comunidades planeadas estratégicamente para responder a las dinámicas actuales, donde los tiempos de traslado y los servicios alrededor son tan valiosos como la casa misma. Así, para quienes actualmente buscan vivienda en Saltillo o Ramos Arizpe, la decisión ya no depende solamente del tamaño, sino también de su entorno, conectividad, servicios, características y posibilidades de crecimiento de la zona. En un mercado que ha cambiado, conocer estos factores permite dejar atrás la comparación con lo que se podía comprar años atrás y tomar una decisión más informada sobre el patrimonio que se busca construir.