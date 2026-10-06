Muere empresario de San Buenaventura durante cirugía; fue un problema cardiovascular, informa FGE

MONCLOVA, COAH.- El inesperado fallecimiento del empresario sanbonaventurense Edgardo Villarreal González, causó consternación entre familiares, amigos y conocidos, luego de que perdiera la vida a los 44 años de edad, el pasado domingo mientras se encontraba internado en una clínica particular de Monclova. De acuerdo con información recabada, Villarreal González presuntamente era sometido a una cirugía de manga gástrica cuando presentó complicaciones durante el procedimiento que finalmente le costaron la vida.

Sin embargo, el delegado de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa, informó que hasta el momento el reporte con el que cuenta la autoridad establece que el fallecimiento habría sido derivado de un problema cardiovascular. El funcionario aclaró que hasta el momento no existe una denuncia formal por presunta negligencia médica relacionada con el deceso.

Explicó que, si los familiares llegaran a considerar que existen elementos para presentar una denuncia, la Fiscalía estará en condiciones de iniciar las investigaciones correspondientes, solicitar el expediente clínico y revisar el desarrollo de la intervención médica, así como las circunstancias que llevaron al fallecimiento. Será a partir de las diligencias que se determine si existe algún delito que perseguir o si el caso queda concluido. La muerte de Villarreal González generó numerosas muestras de pesar en San Buenaventura, donde era ampliamente conocido por su actividad empresarial y también por su labor altruista y de apoyo a familias vulnerables. Sus servicios funerarios se realizaron este martes en Funerales Sagrado Corazón, en San Buenaventura, donde familiares, amigos y personas cercanas acudieron a darle el último adiós.