Beca Rita Cetina beneficiará a 120 mil estudiantes de Coahuila

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    Beca Rita Cetina beneficiará a 120 mil estudiantes de Coahuila
    Más de 166 millones de pesos serán dispersados durante octubre mediante la beca Rita Cetina en Coahuila. SANDRA GÓMEZ

Más de 120 mil estudiantes de educación básica recibirán el apoyo correspondiente al bimestre septiembre-octubre en Coahuila

TORREÓN, COAH.- Más de 166 millones de pesos serán dispersados durante octubre como parte del pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre de la beca universal de educación básica Rita Cetina, beneficio que alcanzará a alrededor de 120 mil estudiantes de primaria y secundaria en Coahuila.

El operativo de pago comenzó esta semana y se llevará a cabo de manera escalonada, tomando como referencia la primera letra del apellido de la madre, padre o tutor que realizó el registro del estudiante.

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Carlos Rodiles, titular de Becas para el Bienestar en Coahuila, informó que el calendario continuará este martes 6 de octubre para las personas cuyo apellido inicia con la letra C y seguirá durante los siguientes días hasta concluir el viernes 16 de octubre con las letras P, U, V, W, X, Y y Z.

El monto de la beca es de mil 900 pesos por estudiante cada bimestre. En el caso de las familias que cuentan con más de un alumno de secundaria incorporado al programa, se contempla un apoyo adicional de 700 pesos por cada estudiante adicional.

Las familias beneficiarias deberán consultar las fechas establecidas para cada letra a través de los canales oficiales de Becas para el Bienestar, con el propósito de identificar el día que corresponde a la dispersión de su apoyo.

El funcionario señaló que este programa forma parte de la estrategia de becas destinada a fortalecer el acceso y permanencia de estudiantes de educación básica, por lo que llamó a las familias a mantenerse informadas mediante fuentes oficiales.

También recordó que los trámites relacionados con la beca son gratuitos y que no es necesario recurrir a intermediarios para realizar ningún procedimiento.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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