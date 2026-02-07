Muere hombre arrollado por el tren frente a su madre en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre perdió la vida la tarde de ayer viernes tras ser arrollado por un tren en las vías del ferrocarril ubicadas en la colonia Calderón, en Monclova, hecho que generó una amplia movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia en el sector.

El incidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas, cuando la víctima, identificada como Armando ¨N¨, de 51 años de edad, se encontraba en las inmediaciones de las vías férreas que cruzan dicha colonia. De acuerdo con la información disponible, el hombre tenía su domicilio en la colonia Estación Fierro.

Previo al hecho, Armando ¨N¨ se encontraba en su vivienda junto a su madre, Alicia ¨N¨, de 72 años de edad. De manera repentina, el hombre salió corriendo del domicilio en dirección a las vías del tren, localizadas a corta distancia del lugar. La mujer intentó seguirlo, sin lograr alcanzarlo.

Al aproximarse la locomotora de la empresa Ferromex, el hombre se colocó en la trayectoria del tren y fue impactado de manera directa. El golpe le provocó lesiones de extrema gravedad, quedando su cuerpo debajo de una de las góndolas del ferrocarril.

Vecinos del sector, al percatarse de lo ocurrido y escuchar los gritos de auxilio, realizaron el reporte al sistema de emergencias. Al sitio acudió inicialmente personal de seguridad privada de Ferromex, seguido por paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes al valorar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Durante la atención del incidente, la madre del fallecido presentó una severa crisis nerviosa al observar la escena, por lo que fue atendida por los cuerpos de emergencia y posteriormente trasladada a un hospital para su valoración médica.

El área fue acordonada para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes. Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, Policía Municipal, Policía Estatal y agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el levantamiento de indicios.

Tras dar fe del fallecimiento, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para los trámites legales correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han determinado de manera oficial si el hecho fue accidental o intencional, situación que será esclarecida como parte de la investigación en curso.

(Con información de medios locales)