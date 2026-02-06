FGE capacita a notarios para prevenir extorsión telefónica en la Región Centro

MONCLOVA, COAH.- Con un llamado directo a la prevención y a la corresponsabilidad social, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, sostuvo un encuentro con notarios de la Región Centro durante su visita a Monclova, donde abordó la problemática de la extorsión telefónica y las acciones de seguridad que se implementan en Coahuila.

El fiscal explicó que estas reuniones forman parte de una instrucción del gobernador del estado para acercar a la Fiscalía a todos los sectores de la sociedad, con el fin de fortalecer la cultura de la denuncia y el cuidado del entorno.

“La idea es llegar a todos: estudiantes, empresarios, comerciantes, notarios, para que nos ayuden a cuidar Coahuila y a cuidar el entorno”, señaló.

En el caso del gremio notarial, detalló que el objetivo es proporcionar información especializada para prevenir intentos de extorsión y conocer si han sido víctimas de este delito. Subrayó que se trata de un esquema de colaboración mutua.“Aquí es un ganar-ganar: ellos nos dan información y nosotros les damos herramientas para que no caigan en engaños”, dijo.

Fernández Montañez aseguró que en Coahuila no existe el cobro de piso ni se tiene registro de extorsiones presenciales; no obstante, reconoció la presencia de intentos de extorsión telefónica, principalmente desde números foráneos.

“Te llaman de teléfonos que ni siquiera son de aquí y te hacen creer que están afuera de tu negocio o de tu casa para que deposites dinero”, explicó.

Indicó que desde hace dos años opera un esquema de atención inmediata, mediante el cual se reportan los números sospechosos para rastrear su origen. Gracias a este mecanismo, durante el último año se registraron menos de diez denuncias en todo el estado, sin que se concretara el delito.

“La recomendación es clara: cuelga, infórmate y reporta. En muchos casos los números provienen incluso de penales de otros estados”, afirmó.

Como parte de la estrategia preventiva, los notarios fueron integrados a grupos de contacto directo con corporaciones de seguridad y recibieron material informativo para replicarlo entre su personal y familias.

En otros temas, el fiscal confirmó que el próximo 14 de febrero se realizará el cambio de delegado en la Región Centro, como parte de los ajustes previstos en la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía, aclarando que se trata de movimientos administrativos y no de sanciones.

Finalmente, reiteró que existe cero tolerancia a la corrupción dentro de la institución y destacó los resultados en materia de seguridad, al informar que el año pasado se realizaron alrededor de 600 cateos en el estado, con más de 130 inmuebles asegurados, además de decomisos de droga y cartuchos.

“Coahuila no está exento de riesgos, por eso la prevención, la información y la coordinación siguen siendo nuestra mejor herramienta”, concluyó.