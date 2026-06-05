Muere hombre tras quedar envuelto en llamas mientras dormía, en Frontera

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    Muere hombre tras quedar envuelto en llamas mientras dormía, en Frontera
    El incendio consumió por completo el sillón donde descansaba la víctima y provocó daños por calor, humo y hollín en el interior del domicilio ubicado en la colonia Borja. REDES SOCIALES

Las investigaciones se centran en determinar si un repelente para mosquitos encendido estuvo relacionado con el incendio registrado en una vivienda

FRONTERA, COAH.- Un incendio registrado durante la madrugada del jueves en una vivienda de la colonia Borja terminó con la muerte de un hombre de 58 años que sufrió severas quemaduras mientras se encontraba descansando en el interior del inmueble, en Frontera.

La emergencia fue reportada alrededor de las 01:50 horas en una casa ubicada sobre la calle Gabriel Calzada. Vecinos y familiares detectaron humo y llamas provenientes de una de las habitaciones, por lo que ingresaron al domicilio para auxiliar al afectado.

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La víctima, identificada como Guillermo ¨N¨, fue localizada sobre un sillón que ya había sido alcanzado por el fuego. Con apoyo de personas cercanas logró ser sacado de la vivienda antes de que las llamas se extendieran al resto de la propiedad.

Paramédicos de Cruz Roja le brindaron atención en el lugar y posteriormente lo trasladaron de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde los médicos le diagnosticaron quemaduras de segundo y tercer grado, además de posibles complicaciones por inhalación de humo.

Pese a los esfuerzos médicos, el hombre falleció aproximadamente hora y media después de su ingreso debido a la gravedad de las lesiones.

Mientras tanto, bomberos realizaron una inspección en la vivienda, donde el fuego consumió por completo el sillón y provocó daños por calor, humo y hollín en una habitación.

De manera preliminar, familiares señalaron que el incendio pudo originarse por un repelente para mosquitos conocido como “raidolito”, el cual se encontraba cerca del lugar donde dormía la víctima. Durante las diligencias también fue localizado un espiral aún al rojo vivo en la zona afectada.

Tras confirmarse el deceso, agentes de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron las investigaciones para establecer mediante peritajes el origen exacto del siniestro.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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