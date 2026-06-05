Muere hombre tras quedar envuelto en llamas mientras dormía, en Frontera

La emergencia fue reportada alrededor de las 01:50 horas en una casa ubicada sobre la calle Gabriel Calzada. Vecinos y familiares detectaron humo y llamas provenientes de una de las habitaciones, por lo que ingresaron al domicilio para auxiliar al afectado.

FRONTERA, COAH.- Un incendio registrado durante la madrugada del jueves en una vivienda de la colonia Borja terminó con la muerte de un hombre de 58 años que sufrió severas quemaduras mientras se encontraba descansando en el interior del inmueble, en Frontera .

La víctima, identificada como Guillermo ¨N¨, fue localizada sobre un sillón que ya había sido alcanzado por el fuego. Con apoyo de personas cercanas logró ser sacado de la vivienda antes de que las llamas se extendieran al resto de la propiedad.

Paramédicos de Cruz Roja le brindaron atención en el lugar y posteriormente lo trasladaron de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde los médicos le diagnosticaron quemaduras de segundo y tercer grado, además de posibles complicaciones por inhalación de humo.

Pese a los esfuerzos médicos, el hombre falleció aproximadamente hora y media después de su ingreso debido a la gravedad de las lesiones.

Mientras tanto, bomberos realizaron una inspección en la vivienda, donde el fuego consumió por completo el sillón y provocó daños por calor, humo y hollín en una habitación.

De manera preliminar, familiares señalaron que el incendio pudo originarse por un repelente para mosquitos conocido como “raidolito”, el cual se encontraba cerca del lugar donde dormía la víctima. Durante las diligencias también fue localizado un espiral aún al rojo vivo en la zona afectada.

Tras confirmarse el deceso, agentes de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron las investigaciones para establecer mediante peritajes el origen exacto del siniestro.

(Con información de medios locales)