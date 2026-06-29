Atletas saltillenses brillan con México en torneo internacional de flag football en Los Ángeles

Diez atletas de Saltillo representaron a México como parte del Team MX en el USA Football Junior International Cup 2026, celebrado en Los Ángeles, California, donde consiguieron una destacada actuación en distintas categorías juveniles de flag football. El alcalde Javier Díaz González felicitó a las y los deportistas saltillenses que formaron parte de la delegación mexicana, al resaltar el orgullo que representa competir con la camiseta nacional en una de las competencias internacionales más importantes de esta disciplina. “Estamos muy orgullosos de las y los atletas saltillenses. Representar a México es el más grande anhelo para cualquier deportista y ellas y ellos lo hicieron con honor, dignidad y excelencia, desempeñándose al nivel de los mejores del mundo”, destacó el alcalde.

El torneo reunió a selecciones juveniles de ocho países y confirmó el crecimiento del Team MX, proyecto que durante los últimos tres años se ha consolidado con resultados importantes y múltiples medallas para México en competencias internacionales. La actuación más sobresaliente llegó con el equipo U17 Femenil, que se coronó campeón y conquistó la medalla de oro tras vencer a Estados Unidos en una final de alarido que se definió en el último segundo. En la categoría U15 Varonil, los saltillenses Emiliano Ortega Nares, Emiliano Sánchez Rojas, Ángel Darío García Sánchez, Brandon Javier García Rodríguez, Rodrigo Gil García y Luca César José obtuvieron la medalla de bronce. La categoría U17 Varonil también subió al podio con una medalla de bronce, donde destacó la participación de Sebastián Bazaldúa Rojas, pieza importante del equipo mexicano durante todo el torneo. Por su parte, en la U15 Femenil, Ximena Sofía Hernández Galván y Arely Sofía Zapata Guerrero lograron un destacado cuarto lugar, quedándose a solo un punto del podio después de una emocionante semifinal ante Estados Unidos, definida en tiempo extra.

Las y los atletas agradecieron el respaldo del alcalde Javier Díaz y del Gobierno Municipal de Saltillo, al señalar que este apoyo fortalece el desarrollo de nuevas generaciones deportivas. “Agradecemos profundamente el respaldo de nuestro Presidente Municipal, Javier Díaz, por creer en el deporte y en nuestros jóvenes. “Con su apoyo, seguiremos impulsando el desarrollo de más atletas que representen con orgullo a Saltillo y a México en el mundo”, expresaron. Con estos resultados, Saltillo reafirmó su presencia en el deporte internacional juvenil y confirmó el crecimiento del flag football como una disciplina con alto potencial competitivo para México.

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