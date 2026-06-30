POLITICÓN: Con amparo en mano, Antonio Flores amaga con volver al Congreso de Coahuila

I. DE INFARTO... Como si se tratara de uno de los trepidantes encuentros de la segunda fase del Mundial, la última sesión del periodo ordinario de sesiones, en el Congreso del Estado, promete ponerse al rojo vivo. Y es que el petista Antonio Flores Guerra amenaza con regresar hoy, amparo en mano, a ocupar de nuevo su asiento en el pleno del Palacio Legislativo de Coss. Y aunque en principio se trata de una orden judicial –emitida ayer por el juez Tercero de Distrito, con residencia en Piedras Negras, Juan Marcos Dávila Rangel–, hasta anoche no quedaba claro si en el Congreso del Estado se habían dado o no por notificados. II. INCERTIDUMBRE Y es que sin duda se trata de un revés importante para quienes recomendaron sacarle la roja al petista. Y no porque no la mereciera –como la merecen otros que sólo fingen atender sus obligaciones–, sino porque claramente la decisión no ha soportado el primer análisis jurídico. Habrá que ver lo que ocurre hoy, pues el suplente, Fernando Rodríguez González, se encuentra anotado con dos “puntos de acuerdo” y, de seguro, ya hasta había ensayado en el espejo...

III. EN FALTA Las denuncias por la realización de trámites inmobiliarios ilegales, en los cuales se acusa de complicidad a notarios públicos de la entidad, no hacen sino acumularse y ello tendría que activar a la autoridad que vigila su actuación, en este caso a la Dirección de Notarías de Enrique Flores Ruiz, pero también al colegio que los agrupa y que en Coahuila preside Francisco Aguirre Sánchez. Qué diferencia de lo que ocurre apenas del otro lado de la frontera, en Estados Unidos, donde la actuación apegada a derecho de los abogados, así como su sujeción a un sólido código de ética, la garantizan las barras a las que pertenecen, no una oficina pública. IV. PARA TOMAR NOTA ¿Por qué se ha degradado tanto el ejercicio de la abogacía –y con ello la función notarial– en nuestra entidad? ¿Por qué son cada vez más frecuentes los señalamientos en el sentido de que este o aquel notario se prestó a procesar una escritura de forma ilegal? Buena parte de la respuesta, dicen los entendidos del tema, se encuentra en el hecho de que los colegios y barras de abogados no funcionan como diques de contención. Algo habría que hacer al respecto, ¿o no?

V. LA REMOCIÓN Desde hace semanas, las consejeras del IEC, Layla Miranda Girón y Leticia Bravo Ostos, han impulsado la remoción anticipada de la encargada del despacho de la Unidad Técnica de Paridad e Inclusión, bajo el argumento de pérdida de confianza y deficiencias en su desempeño. Sin embargo, el caso tomó un rumbo distinto. La funcionaria presentó su renuncia y dejó por escrito que ésta no obedeció a una decisión libre, sino al hostigamiento y acoso laboral que, afirma, sufrió durante el ejercicio de su cargo. Con ello, el asunto dejó de ser un desacuerdo administrativo para convertirse en un conflicto que podría tener implicaciones mucho más serias. VI. LA PARADOJA Las miradas se concentran en quienes promovieron la salida. Layla Miranda y Leticia Bravo forman parte de la Comisión de Paridad e Inclusión, llamada precisamente a prevenir la violencia y proteger los derechos de las mujeres dentro del Instituto. Quienes conocen la vida interna del IEC sostienen que no es la primera vez que Leticia Bravo ejerce presión para imponer decisiones o abrir espacios a perfiles cercanos. Si el caso llega al INE, el problema ya no será una renuncia, sino la actuación de las propias consejeras.

VII. ARMONIZACIÓN Y mientras el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) sigue ocupando titulares por sus conflictos internos, en el Congreso del Estado que preside la diputada Beatriz Fraustro fue presentada una iniciativa para armonizar el Código Electoral de Coahuila con las recientes reformas constitucionales en materia de no reelección, nepotismo electoral, integración de los ayuntamientos y régimen aplicable a las autoridades electorales. El objetivo es actualizar la legislación local conforme al nuevo marco federal. Las nuevas reglas también alcanzan al árbitro electoral. Y visto lo ocurrido en las últimas semanas, quizá no llegue en mal momento. VIII. AUSTERIDAD Uno de los cambios más relevantes establece que las remuneraciones de consejeros, magistrados y altos funcionarios electorales deberán sujetarse a los límites previstos en la Constitución. Además, se prohíbe destinar recursos públicos al pago de seguros privados, gastos médicos o de vida, fondos especiales de retiro –como en el IEC– y cualquier otra prestación no prevista expresamente en la ley. La autonomía nunca debería confundirse con privilegios... ni abusos.

IX. ¡LOS SALÓ! Luego de que la selección de Marruecos dejó fuera del Mundial al representativo de Países Bajos, no faltó quien ofreciera, de inmediato, una explicación muy mexicana para la mala puntería de los neerlandeses en los penales: el emecista Samuel García Sepúlveda “les echó la sal”. Para nadie pasó inadvertido que la celebración del mandatario fosfo-fosfo por el hecho de que la Naranja Mecánica jugara en Monterrey, lo cual lo llevó incluso a recibir personalmente en la frontera al Orange Bus, en realidad tenía un trasfondo político, basado en la coincidencia de colores con su partido. Nada le habría venido mejor a Samuel que un triunfo de la “ola naranja”... pero el destino quiso otra cosa.