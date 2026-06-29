Despierta a los venezolanos un nuevo sismo de magnitud 46 a cinco días del doble terremoto

CARACAS- Los venezolanos despertaron la mañana de este lunes sacudidos por un nuevo sismo de magnitud 4,6 en la zona norte del país suramericano, reavivando los temores de nuevos daños, cuando han transcurrido cinco días desde el doble terremoto que ha dejado hasta el momento un balance de 1,450 fallecidos. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que este nuevo temblor, que obligó a numerosas personas a salir nuevamente de sus viviendas, tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro estuvo localizado a 27 kilómetros al norte de la localidad de Caraballeda en La Guaira, el estado más afectado por el doble terremoto del miércoles.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) dijo, por su parte, que la magnitud fue de 4.2. El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, indicó en un mensaje en Telegram que, tras este nuevo seísmo, no hay reportes de daños adicionales en ninguna parte del territorio nacional. Entretanto, los habitantes de La Guaira siguen buscando a sus familiares atrapados en los edificios derrumbados tras el terremoto del miércoles, mientras denuncian la escasa presencia de funcionarios y de maquinaria. Anabel Sánchez, residente de la región costera, afirmó que recibieron una planta eléctrica que tiene las indicaciones en chino, por lo que no han podido activarla. “Los franceses fueron los únicos que nos ayudaron” en Tanaguarena, dijo a EFE.

Igualmente, relató que toda la noche estuvieron tratando de remover escombros porque han seguido escuchando gritos de «auxilio», por lo que insisten en que hay personas vivas en la zona, pero denunció que las autoridades ya anunciaron la demolición total de las edificaciones. “No lo veo justo (...) de aquí no nos vamos a mover”, subrayó. El domingo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló que las labores de rescate continuarían porque todavía se estaban encontrando personas con vida. Anunció la creación inmediata de una comisión para inspeccionar las viviendas que sufrieron daños por el doble terremoto y extendió por una semana la suspensión de clases. La comisión presidencial se encargará también de evaluar otro tipo de infraestructuras, entre ellas las de vialidad, y estará integrada por instituciones públicas, organizaciones de ingenieros y universidades, según la mandataria, quien hizo estos anuncios durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

De acuerdo con las cifras oficiales más recientes, han fallecido 1.450 personas a causa del doble terremoto, mientras que hay 3.150 heridos, pese a que el sábado se reportaron 3,238 heridos, sin que se haya ofrecido detalles sobre la razón de esta disminución. Gobiernos de otros países actualizaron el domingo las cifras de sus connacionales fallecidos, entre ellos 17 españoles, 7 portugueses y 46 lusodescendientes, de los cuales ocho eran menores, así como tres chilenos, y hoy La Habana ha informado de una víctima mortal. “YA NO HAY NADA PARA NOSOTROS”, SOBREVIVIENTES DE LA GUAIRA Han pasado cinco días desde el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudió el norte de Venezuela y los sobrevivientes sienten que ya no les queda nada para vivir en el estado costero La Guaira, el más afectado por el desastre. “Ya no hay nada, no hay nada para nosotros allá abajo, una ciudad en la que no se puede habitar, donde no hay agua, no hay luz, no hay edificios, no hay un supermercado, un hospital, no hay nada”, relata a EFE con tristeza en su voz Francis Martín, quien pudo salir con vida del edificio donde vivía en el sector de La Llanada, junto a su mamá, que sufrió algunas heridas mientras corría. Ahora, ambas se están hospedando en el hotel donde trabaja su madre y afirma que se han «portado muy bien» con su situación. Martín cree que el edificio donde vive es recuperable pero «no sirve tener un edificio en una ciudad donde no hay nada». La joven, de 24 años, señala que desde que nació ha vivido en La Guaira y destaca el apoyo y el aprecio que sienten entre todos los residentes de la región costera, cercana a Caracas, que también fue afectada por el doble terremoto.

“Yo sé que va a ser mucho tiempo para que La Guaira tal vez pueda volver a ser lo que antes era y me duele mucho saber que no voy a poder pisar mi hogar y no que voy a poder vivir ahí”, lamenta. FUERZA PARA VIVIR En la localidad de Caraballeda, Kisadia, de 52 años, se salvó de morir por el terremoto porque una columna frenó la caída de una pared. Igual sufrió algunas heridas porque se pegó en la cabeza con la reja y cayó boca abajo, sus vecinos la ayudaron a salir y la animaron, mientras ella por su cuenta intentaba levantar algunos escombros. Un ducto pequeño fue su camino para volver a salir a la superficie. “Yo puse fuerza, fuerza, fuerza y es cuando logré sobrevivir”, agrega en conversación con EFE. Posteriormente, dijo que el jefe de seguridad ciudadana Andrés Goncalves la resguardó, la atendieron con comida y medicina y después se pudo encontrar con su hermana que sufrió daños en su vivienda en Altamira, al este de Caracas. “Hay que buscar evacuar rápido, no pensar en lo material, porque yo perdí todo, todos perdimos en La Guaira todo”, añade. El doble terremoto del miércoles es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo, tras superar el millar muertos. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos. Los sismos de hace cinco días afectaron Caracas y seis estados del norte del país y han dejado 1,450 fallecidos, de acuerdo al último balance del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. El domingo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la creación inmediata de una comisión para inspeccionar las viviendas que sufrieron afectaciones por el doble terremoto y alargó por una semana la suspensión de clases. Los rescatistas internacionales y nacionales siguen en el operativo de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, mientras algunos residentes de La Guaira denuncian el retraso en la llegada de la ayuda a sus sectores.

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