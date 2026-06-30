Ante crisis de agua en Saltillo, presas pueden ser útiles, afirma Enrique Martínez y Martínez

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Saltillo
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    Ante crisis de agua en Saltillo, presas pueden ser útiles, afirma Enrique Martínez y Martínez
    La presa Palo Blanco fue una herramienta útil para almacenar el agua de las lluvias de la región. Omar Saucedo

El ex gobernador destaca la relevancia que tuvo la presa Palo Blanco, construida durante su administración; destaca que debe formar parte de un plan integral para sanear el acuífero

Ante los crecientes retos por la disponibilidad de agua en Saltillo, el ex gobernador Enrique Martínez y Martínez sostuvo que obras como la presa Palo Blanco y los bordos de contención siguen siendo herramientas útiles para enfrentar la crisis hídrica, siempre que formen parte de un plan integral que combine infraestructura, tecnología y eficiencia en la gestión del recurso.

En entrevista, el ex mandatario señaló que las presas de recarga, aunque de menor tamaño, cumplen una función estratégica al evitar que el agua de lluvia escurra rápidamente hacia Nuevo León debido a la pronunciada pendiente natural del valle de Saltillo.

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“Las presas estas son muy útiles, pero son presas chicas... implicaban cuidar el agua, que no se fuera tan rápido del sur al norte. Es una medida responsable. Siempre habrá controversias, pero lo que tiene una verdad contundente son los resultados”, afirmó.

Martínez y Martínez destacó que recientemente coincidió con declaraciones del gobernador Manolo Jiménez sobre la importancia de este tipo de infraestructura y reiteró que las grandes obras hidráulicas deben concebirse como parte de una estrategia integral.

$!Pese a las polémicas en torno a esta presa, este tipo de espacios pueden ser una opción dentro de una estrategia integral para frenar la crisis hídrica.
Pese a las polémicas en torno a esta presa, este tipo de espacios pueden ser una opción dentro de una estrategia integral para frenar la crisis hídrica. Omar Saucedo

“Yo la visualizo como parte de un plan integral, como una solución integral, eficaz y transparente para resolver el problema del agua de Saltillo”, expresó.

Recordó que, además de la construcción de la presa Palo Blanco, durante su administración se impulsó la modernización del sistema mediante la creación de Aguas de Saltillo, en asociación con Aguas de Barcelona, lo que permitió reducir las pérdidas ocasionadas por una red hidráulica obsoleta, donde hasta el 70 por ciento del agua se desperdiciaba en fugas.

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Si bien alrededor de esta presa hubo controversia, Martínez consideró que el tiempo dio la razón.

En marzo pasado, el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito resolvió el amparo en revisión administrativo 494/2024, con el cual se reconoció la importancia de la obra para la comunidad y ha frenado la controversia.

Asimismo, el ex gobernador explicó que la ciudad enfrenta un desafío geográfico singular, ya que el agua de lluvia desciende más de mil metros en apenas 80 kilómetros, dificultando su infiltración al subsuelo.

Por ello, consideró indispensable mantener una estrategia permanente que incluya la retención del agua, la reparación de fugas, la modernización tecnológica y el mantenimiento continuo de la infraestructura.

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A 25 años de aquellas acciones, el exgobernador advirtió que el sistema hidráulico no puede permanecer estático y requiere innovación constante para garantizar el abastecimiento de las futuras generaciones.

“El resultado es el que manda”, concluyó al asegurar que la seguridad hídrica alcanzada ha sido uno de los factores que explican la calidad de vida de Saltillo.

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Enrique Martínez Y Martínez

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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