Muere interno en anexo de Monclova tras recibir golpiza

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Monclova
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    Muere interno en anexo de Monclova tras recibir golpiza
    Autoridades aseguraron el anexo en la colonia Óscar Flores Tapia tras el fallecimiento de un interno. LIDIET MEXICANO
    Muere interno en anexo de Monclova tras recibir golpiza
    Presencia de autoridades en el centro de rehabilitación tras el deceso que es investigado como violento. LIDIET MEXICANO
    Muere interno en anexo de Monclova tras recibir golpiza
    Elementos estatales y de la Fiscalía tomaron control del centro de rehabilitación mientras avanzan las investigaciones. LIDIET MEXICANO

Autoridades investigan el caso tras confirmarse que el fallecimiento fue violento

MONCLOVA, COAH.– Una vez más, un centro de rehabilitación en la región Centro de Coahuila se ve envuelto en un hecho trágico, luego de que uno de sus internos perdiera la vida, presuntamente tras ser agredido al interior del inmueble.

Los hechos se registraron durante la madrugada de este martes, en un anexo ubicado en la colonia Óscar Flores Tapia, al suroriente de Monclova. La víctima fue identificada como Manuel Lira, de 41 años de edad, quien falleció dentro del lugar luego de la presunta agresión.

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De acuerdo con la información recabada, en un inicio el caso habría sido manejado como una supuesta muerte natural. Sin embargo, tras la necropsia de ley, se estableció que habría tenido una muerte violenta.

Para el mediodía de este martes, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado ya habían tomado el control del inmueble y comenzaron con la entrega de los internos a sus familias.

De manera extraoficial, se informó que en el centro había alrededor de 170 internos. El caso vuelve a poner en evidencia las condiciones en las que operan algunos centros de rehabilitación en la región.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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