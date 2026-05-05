Muere interno en anexo de Monclova tras recibir golpiza

MONCLOVA, COAH.– Una vez más, un centro de rehabilitación en la región Centro de Coahuila se ve envuelto en un hecho trágico, luego de que uno de sus internos perdiera la vida, presuntamente tras ser agredido al interior del inmueble. Los hechos se registraron durante la madrugada de este martes, en un anexo ubicado en la colonia Óscar Flores Tapia, al suroriente de Monclova. La víctima fue identificada como Manuel Lira, de 41 años de edad, quien falleció dentro del lugar luego de la presunta agresión.

De acuerdo con la información recabada, en un inicio el caso habría sido manejado como una supuesta muerte natural. Sin embargo, tras la necropsia de ley, se estableció que habría tenido una muerte violenta. Para el mediodía de este martes, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado ya habían tomado el control del inmueble y comenzaron con la entrega de los internos a sus familias.

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De manera extraoficial, se informó que en el centro había alrededor de 170 internos. El caso vuelve a poner en evidencia las condiciones en las que operan algunos centros de rehabilitación en la región.

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