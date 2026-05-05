Video viral exhibe brutal riña dentro de bar al sur de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Video viral exhibe brutal riña dentro de bar al sur de Saltillo
    El altercado, que comenzó como una discusión, escaló a golpes y uso de objetos como armas improvisadas, situación que quedó registrada y se viralizó en plataformas digitales. TOMADAS DEL VIDEO

La reiteración de incidentes en el mismo establecimiento ha generado inquietud entre vecinos del sector sur, quienes cuestionan las condiciones de seguridad y control en el lugar

Un video difundido en redes sociales volvió a colocar en el centro de la polémica a un bar del sur de Saltillo, luego de que se evidenciara una violenta riña al interior del establecimiento “La Pispireta”. Las imágenes, que se viralizaron en cuestión de horas, muestran el momento en que una discusión entre clientes escala hasta convertirse en un enfrentamiento colectivo.

En el material audiovisual se observa cómo el ambiente pasa de una confrontación verbal a golpes entre varios asistentes, mientras otros intentan apartarse del conflicto o buscar resguardo. La escena se desarrolla en medio de gritos, empujones y el uso de objetos como armas improvisadas, lo que incrementa el nivel de riesgo dentro del lugar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vuelca-conductor-ebrio-tras-chocar-contra-transporte-de-personal-en-el-oriente-de-saltillo-BO20482939

La grabación ha generado reacciones entre usuarios, principalmente por la aparente falta de control en el establecimiento durante el desarrollo de la riña. Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre personas detenidas ni sobre el número de lesionados tras el incidente.

El caso ha despertado inquietud entre habitantes del sector sur de la ciudad, quienes señalan que este tipo de hechos no son aislados en ese punto. La repetición de situaciones violentas ha puesto nuevamente bajo cuestionamiento las condiciones de seguridad en bares y centros nocturnos.

De acuerdo con versiones de testigos, el altercado se habría originado tras una discusión entre varios clientes, presuntamente influenciada por el consumo de alcohol. Sin embargo, la falta de intervención oportuna habría permitido que el conflicto escalara rápidamente.

Las imágenes difundidas también muestran a personas intentando alejarse del área de conflicto, mientras otros quedan atrapados en medio del enfrentamiento, lo que evidencia los riesgos a los que se enfrentan quienes acuden a este tipo de establecimientos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-cateo-en-la-bellavista-deja-cuatro-detenidos-y-aseguran-droga-LO20480694

La viralización del video no solo ha amplificado el alcance del incidente, sino que también ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los negocios en la prevención de hechos violentos, así como la necesidad de reforzar protocolos de seguridad y supervisión.

Este nuevo episodio en “La Pispireta” se suma a antecedentes recientes que han sido señalados por usuarios y vecinos, quienes demandan condiciones más seguras en espacios de entretenimiento nocturno en la ciudad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Videos
Viral

Localizaciones


Saltillo

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Protectorado e injerencismo estadounidense

Protectorado e injerencismo estadounidense
true

‘Dinero en sus manitas’: Andy y Rocha Moya

true

POLITICÓN: Diputados de Coahuila se van de campaña sin soltar el cargo
Cuatro personas fueron puestas a disposición de las autoridades tras el cateo realizado en Bellavista, donde también se encontraron bolsas de plástico y básculas grameras vinculadas presuntamente a actividades ilícitas.

Saltillo: cateo en la Bellavista deja cuatro detenidos y aseguran droga

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Joven mujer se quita la vida en su domicilio, en Saltillo
Santiago García Melo lideró la categoría 15 y menores en Tampico.

Coahuilense Santiago García Melo conquista la Copa Norte de Golf 2026
En febrero de 2025, EU designó como organizaciones terroristas extranjeras a cinco cárteles de México.

Condiciona EU ayuda a México a extradiciones de narcos
Brian Cogan desecha las solicitudes de Joaquín Guzmán, el Chapo

¿El Chapo regresará a México? Juez Brian Cogan desecha la solicitud