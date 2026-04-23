Muere joven universitario tras impacto con camión en Monclova

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Monclova
/ 23 abril 2026
    Muere joven universitario tras impacto con camión en Monclova
    ScreenshotEl joven de 25 años se dirigía a sus actividades académicas cuando ocurrió el percance en el que se vio involucrado un camión tipo volteo. FACEBOOK

El joven era reconocido por su participación en actividades musicales y su integración en proyectos dentro de su comunidad, además de su formación académica

MONCLOVA, COAH.- La muerte de un joven universitario registrada la mañana de este miércoles en Monclova generó una fuerte movilización social y una ola de reacciones entre la comunidad estudiantil, luego de confirmarse el fallecimiento de Orlando Natanael Cortés Wong, de 25 años.

El accidente ocurrió sobre el libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el joven se desplazaba rumbo a sus actividades académicas cuando se produjo el percance. La versión inicial señala que, en un intento por rebasar mientras se encontraba fatigado, se vio involucrado en una maniobra con un camión tipo volteo que terminó por arrollarlo.

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Tras el impacto, el hecho fue reportado a los servicios de emergencia; sin embargo, la gravedad de las lesiones derivó en la muerte del joven en el lugar. La noticia se difundió rápidamente, provocando consternación entre familiares, amigos y conocidos.

Cortés Wong cursaba la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial en la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila, institución donde era identificado por su desempeño académico y su participación activa en diversas actividades. De acuerdo con testimonios difundidos por personas cercanas, también tenía afinidad por la música y colaboraba en proyectos dentro de su comunidad religiosa.

El joven, quien recientemente había adquirido la motocicleta en la que se trasladaba, era descrito como una persona reservada, respetuosa y con disposición para apoyar a otros. Además de su formación académica, contaba con habilidades en áreas técnicas como la soldadura, así como en la producción musical.

Tras confirmarse el deceso, en redes sociales comenzaron a circular mensajes de despedida en los que amigos, familiares y compañeros expresaron su pesar por lo ocurrido. Las publicaciones reflejan el impacto de su pérdida, destacando aspectos de su personalidad y la cercanía que mantenía con su entorno.

La comunidad universitaria también reaccionó ante el hecho, sumándose a las muestras de condolencia hacia la familia. Diversos mensajes coincidieron en resaltar la presencia del joven dentro de su círculo académico y social.

De acuerdo con la información disponible, familiares y allegados fueron convocados para acudir a los servicios funerarios programados en una sala ubicada sobre el bulevar Madero, en la colonia Guadalupe de Monclova, donde se llevará a cabo la despedida.

El fallecimiento de Orlando Natanael Cortés Wong se suma a los hechos viales que continúan registrándose en la región, dejando en evidencia los riesgos asociados a la circulación en este tipo de vías. Mientras tanto, su entorno cercano enfrenta las consecuencias de una pérdida que ha generado múltiples reacciones y expresiones de duelo.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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