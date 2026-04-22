$!Saltillo apuesta por la innovación: así es el FabLab Carolina y su impacto en la comunidad

Cuando el rector Esteban Garza Fishburn habla del nuevo proyecto de la Universidad Carolina, FabLab Carolina, lo resume en una idea clara: Es un espacio para crear ideas que sirve para construir el futuro de nuestra comunidad. Este modelo responde a una necesidad clave en regiones industriales como Saltillo: generar innovación local y no depender únicamente de desarrollos externos. Con esa visión, la institución alista la inauguración del laboratorio de fabricación y prototipado, conectado a la red global de más de mil 700 FabLabs en el mundo e impulsada por el prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT) con el objetivo de promover soluciones con impacto en la industria y la comunidad.

FabLab Carolina permitirá a estudiantes y usuarios desarrollar proyectos desde su concepción hasta su materialización, en un entorno donde la tecnología se combina con el aprendizaje práctico. “El Massachusetts Institute of Technology es la mejor universidad en el mundo en temas de ingeniería. Ellos diseñaron el primer laboratorio FabLab. Y la premisa del laboratorio es que tú puedas entrar con una idea y prototipar, crear y salir con esa idea convertida en algo físico”, detalla Esteban Garza en entrevista para VANGUARDIA.

“Aquí en Saltillo hemos sido muy buenos para tener mano de obra muy calificada, muy productiva, pero lo que queremos con este tipo de espacios es cómo generamos la propiedad intelectual local para que la riqueza y ese valor agregado se quede en la comunidad”, explicó.

El éxito de FabLab Carolina se evaluará no sólo en términos económicos, sino en el desarrollo de capacidades, generación de patentes y soluciones concretas y de impacto real. “Creo que él éxito lo veremos en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes al solucionar problemas reales”, señaló por su parte Rossana Sofía Martínez López, coordinadora del FabLab Carolina.

Asimismo, se contempla la creación de propiedad intelectual como un indicador clave de resultados.

“Uno de los indicadores fundamentales es la cantidad de patentes que podamos estar desarrollando, que nuestros alumnos generen inventos, prototipos que puedan tener un valor tanto comercial como para construir el futuro de nuestra comunidad”, apuntó Garza Fishburn. FabLab Carolina forma parte del Spark Hub, el ecosistema de tecnología, innovación y desarrollo de la institución, que impulsa una forma activa de aprendizaje basada en la experimentación y la resolución de problemas.

Al compartir ideas, al crear ideas en un espacio como el FabLab Carolina, estamos construyendo el mundo del futuro”

Asimismo, se integra al proyecto del Ágora Carolina, un espacio concebido para el diálogo, la innovación y la construcción de ideas dentro de la Universidad Carolina. Desde ahí, la institución busca no solo formar profesionistas, sino generar soluciones que trasciendan el aula y tengan impacto en la comunidad, consolidando este complejo como uno de los ejes más relevantes para el desarrollo académico y tecnológico en Saltillo.

De acuerdo con el rector, con la incorporación del FabLab se completa la primera etapa de este complejo, que incluye el auditorio donde ya se desarrollan actividades académicas y encuentros con líderes de distintos sectores a través del Programa Change Makers. A futuro, el proyecto contempla una segunda fase con un centro estudiantil que integrará biblioteca, espacios de estudio y áreas de convivencia; así como una tercera etapa con un recinto de usos múltiples para eventos culturales, deportivos y académicos de mayor escala. UN ESPACIO PARA RESOLVER PROBLEMAS REALES FabLab Carolina cuenta con tecnología de última generación como impresoras 3D, corte y grabado láser, escaneo 3D y corte CNC. Este equipamiento forma parte de una inversión de 5 millones de pesos destinada a infraestructura y maquinaria.

El laboratorio busca transformar la manera en que los estudiantes aprenden, al brindar acceso a tecnología e integrarse al modelo educativo “Experience Carolina”, que promueve el trabajo colaborativo y la resolución de retos reales, tanto industriales como sociales, desde el corazón académico de la institución.

”FabLab va a sumar a nuestras carreras para no solo tener una mano de obra sumamente calificada, sino que podamos, localmente, estar generando las soluciones y las ideas que contribuyan al desarrollo de nuestros alumnos, pero también de nuestra comunidad”, contó el rector.

Uno de los enfoques principales será la vinculación con empresas e instituciones, con más de 225 convenios activos que permitirán plantear problemáticas concretas para ser atendidas por estudiantes y docentes.

”Lo valioso de esta alianza es que podemos acercarnos a otros FabLabs y preguntar: ‘¿han desarrollado un proyecto similar?’. Y en lugar de cerrarse o buscar venderlo, la respuesta suele ser: ‘sí, ¿a dónde te comparto los archivos?’”, explicó Martínez López sobre las ventajas de acceder a una red global de conocimiento. UN CÍRCULO VIRTUOSO DE APRENDIZAJE El proyecto no se limita a un laboratorio, sino que plantea un modelo integral donde distintas disciplinas se conectan para llevar una idea desde su origen hasta su aplicación real.

Rossana Martínez explicó que no se trata solo de fabricar, sino de acompañar procesos completos.

“No queremos volvernos un lugar donde somos un centro de impresión, sino un centro que apoya desde el conocimiento y lo tangible”.

En este esquema, los estudiantes participan en un proceso que involucra desde el diseño y la ingeniería, hasta áreas como derecho, administración o marketing, generando un círculo virtuoso de formación. Este modelo permite que una idea no solo se materialice, sino que también pueda desarrollarse como proyecto viable, con posibilidades de patentarse, comercializarse o implementarse en la industria.

IMPACTO SOCIAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO FabLab Carolina también contempla impacto social directo, con iniciativas como la fabricación de prótesis en colaboración con el DIF Saltillo, dirigidas a personas que no cuentan con recursos para adquirirlas.

“Justo iniciaremos una vinculación con el DIF Saltillo, donde uno de los principales proyectos será la elaboración de prótesis, como parte de nuestro compromiso de acercarnos y generar impacto en la comunidad”, comentó Esteban Garza.

Este proceso incluirá desde escaneo especializado para los pacientes hasta el desarrollo de las prótesis personalizadas. ¿ESTÁS LISTO PARA EL FABLAB CAROLINA? La inauguración de FabLab Carolina será este jueves 23 de abril a las 18:30 horas, en las instalaciones de la Universidad Carolina, ubicadas en Calzada Antonio Narro #707, en la Zona Centro de Saltillo. Este evento marcará el inicio del proyecto que busca posicionar a la ciudad como un generador de innovación.

Se contará con la presencia de invitados especiales como el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González; la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López; el secretario de Educación del Estado, Emanuel Garza Fishburn, y el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales.