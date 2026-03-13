Muere Víctor Vega de los Santos, histórico líder obrero de Monclova, por dengue hemorrágico

MONCLOVA, COAH.- El ex dirigente obrero y ex regidor del Ayuntamiento de Monclova, Víctor Vega de los Santos, falleció este jueves en la clínica-hospital del ISSSTE en esta ciudad, víctima de dengue hemorrágico.

La noticia fue confirmada por el ex sindicalista y actual funcionario municipal Ricardo Rodríguez Rocha, quien informó que el deceso se registró tras complicaciones derivadas de la enfermedad.

Durante décadas, Vega de los Santos fue identificado como uno de los rostros más representativos del movimiento obrero en la Monclova, particularmente en la defensa de los trabajadores vinculados a la industria siderúrgica que ha marcado la historia económica de la región.

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Gran parte de su actividad sindical estuvo relacionada con la situación laboral de Altos Hornos de México, empresa emblemática de la región centro de Coahuila, cuya operación ha sido fundamental para el desarrollo industrial de la ciudad.

Desde el ámbito sindical participó en la representación de trabajadores afiliados al Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, donde se involucró en la defensa de derechos laborales, negociaciones contractuales y gestiones ante autoridades.

Su trabajo se vinculó especialmente con las secciones 147 y 288, que agrupan a una parte importante de los trabajadores de la siderúrgica monclovense.

PARTICIPACIÓN EN CONFLICTOS LABORALES

A lo largo de su trayectoria, Vega de los Santos participó en distintos momentos de tensión laboral en la industria del acero, especialmente durante periodos marcados por dificultades financieras o conflictos entre trabajadores y la empresa.

En ese contexto, tomó parte en movilizaciones, reuniones de negociación y pronunciamientos públicos enfocados en exigir el respeto a los contratos colectivos y a las prestaciones de los trabajadores.

Su figura fue recurrente en discusiones relacionadas con el futuro laboral de los obreros de la siderúrgica, particularmente en momentos de incertidumbre para la planta y para miles de familias que dependen de esta actividad económica.

INCURSIÓN EN LA POLÍTICA

Además de su participación en el ámbito sindical, Vega de los Santos incursionó en la política local al desempeñarse como regidor del Ayuntamiento de Monclova.

Desde el cabildo participó en debates relacionados con el desarrollo económico de la ciudad, la protección del empleo industrial y la implementación de políticas públicas orientadas al bienestar de la clase trabajadora.

Su presencia en la administración municipal reflejó la histórica relación entre el sindicalismo y la vida política de Monclova, una ciudad cuya identidad ha estado profundamente ligada a la actividad siderúrgica y al movimiento obrero.

REFERENTE DEL SINDICALISMO LOCAL

Para diversos sectores de la región, Vega de los Santos fue considerado una figura representativa del sindicalismo vinculado a la industria del acero, sector que ha moldeado la dinámica social, económica y política de Monclova durante décadas.

Su fallecimiento ocurre en un momento complejo para la industria siderúrgica local, en medio de debates sobre el futuro de la producción de acero y la estabilidad laboral de miles de trabajadores en la región.