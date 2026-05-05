Anuncian edición 17 de la Marcha del Orgullo y Festival LGBTTTIQA+ en Saltillo

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Saltillo
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    Anuncian edición 17 de la Marcha del Orgullo y Festival LGBTTTIQA+ en Saltillo
    Integrantes de Orgullo y Dignidad Saltillo presentaron el programa del Festival del Orgullo 2026, que contempla actividades culturales, deportivas y de visibilización en distintos espacios de la ciudad. ARMANDO RÍOS
    Anuncian edición 17 de la Marcha del Orgullo y Festival LGBTTTIQA+ en Saltillo

Colectivo presenta agenda con más de 20 actividades durante un mes; marcha prevé asistencia de 20 mil personas

El colectivo Orgullo y Dignidad Saltillo, integrado por diversas organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos de la población LGBTIQA+, presentó los detalles de la edición 2026 de su Festival del Orgullo, que culminará con la edición número 17 de la Marcha del Orgullo en la ciudad.

En rueda de prensa, las agrupaciones Baena Derecho y Orgullo, Espacio y Diversidad, Hombres XX, Jóvenes Prevenidos AC, Next Drag Super Star, Red Arcoíris en Resistencia, Ruta Diversa y Vaqueros Coahuila informaron que el festival se realizará del 20 de mayo al 13 de junio.

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El objetivo es ocupar espacios públicos y privados con actividades organizadas desde la población LGBTTTIQA+, más allá de bares y centros nocturnos.

La apertura será el 20 de mayo a las 18:00 horas, con la exposición colectiva “Disidencias en Resistencia” en el Centro Cultural Casa Purcell.

Durante el mes se desarrollarán 20 actividades, que podrán consultarse en redes del colectivo, en espacios como la Alameda de Saltillo, la Ruta Recreativa, la explanada del Ateneo Fuente, la parroquia de San Esteban, la Plaza Nueva Tlaxcala, el Teatro del IMSS, Paseo Capital, el Museo de Artes Gráficas, el Museo de la Revolución, así como en sedes privadas como Casa Tiyahui y Cafetería Calaca.

Entre las actividades se contemplan noches gamer, gala de ópera, misas, jam de poesía, espectáculos de danza, pasarelas, un hike en la sierra, un mercadito y una carrera.

Una de las actividades de mayor alcance será la obra “Benda’ Muxe’”, de la compañía de la actriz Cess Enriquez Cabaret, con participación de actores de Ciudad de México y muxes de Oaxaca. Se presentará el 21 de mayo a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

El colectivo informó que la temática de la marcha será “Creciendo libres, amando con orgullo”, con el objetivo de dar visibilidad a las infancias trans y no binarias, quienes encabezarán el contingente.

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Señalaron que, aunque la marcha tiene un origen de celebración, actualmente también representa un acto político para exigir a las autoridades leyes que protejan a las identidades diversas desde la infancia, así como la tipificación de transfeminicidios, entre otras demandas.

“El día de hoy nos dirigimos a ustedes, quienes han crecido buscando palabras para nombrar lo que sienten por dentro y que no siempre las han encontrado en libros de texto, películas, ni en las conversaciones de la mesa familiar. Quienes alguna vez se miran al espejo con dudas y que hoy se miran con certeza. “Creciendo libres” no solo es un deseo, sino es una exigencia”, dijo Sebastián García.

La marcha se realizará el 13 de junio, con punto de reunión en el cruce de Avenida Universidad y Venustiano Carranza a partir de las 17:00 horas. El arranque está previsto a las 18:00 horas con rumbo a la Plaza de Armas.

Los organizadores estiman una asistencia de 20 mil personas, así como la llegada de visitantes de otras regiones de Coahuila y de Monterrey, Nuevo León. Además, se rendirá homenaje a una personalidad o colectivo destacado de la comunidad.

El cierre del festival será el 28 de junio a las 8:00 horas con la carrera “Pride Run Saltillo 2026”, en la Ruta Recreativa, con categorías de 3 y 5 kilómetros, además de la Drag Race Saltillo, “100 metros de poder”.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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