Por qué algunos africanos combaten por Rusia en Ucrania

Por qué algunos africanos combaten por Rusia en Ucrania

+ Seguir en Seguir en Google
The New York Times
por The New York Times

La falta de empleo y promesas de trabajo llevan a jóvenes africanos a un conflicto lejano y peligroso

Internacional
/ 5 mayo 2026
COMPARTIR

Por: Matthew Mpoke Bigg

Miles de jóvenes africanos se han inscrito para combatir en la guerra de Moscú contra Ucrania. Algunos han publicado videos alegres junto a soldados rusos. Pero muchos otros dicen que fueron atraídos con engaños a Rusia y luego presionados para firmar contratos militares.

Muchos han muerto en el campo de batalla.

Aunque África está a miles de kilómetros de la línea del frente y la mayoría de los países africanos ha adoptado una postura neutral en la guerra, algunos ven una clara explicación del fenómeno: Rusia necesita más soldados y los jóvenes africanos necesitan trabajo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/la-zona-de-la-muerte-como-rusia-atrae-africanos-a-ucrania-EO20480765

En entrevistas con The New York Times, varios africanos dijeron que viajaron a Rusia por trabajo, solo para ser presionados a firmar contratos militares. Aquí, un vistazo a lo que hay detrás de los africanos atrapados en la guerra de Rusia.

¿POR QUÉ RUSIA NECESITA SOLDADOS AFRICANOS?

La respuesta corta es para contrarrestar su propia tasa de bajas. La guerra de Rusia contra Ucrania ha sido extraordinariamente costosa para Moscú en términos de soldados muertos y heridos. Desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala, alrededor de 1,2 millones de sus soldados han muerto, han resultado heridos o están desaparecidos, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington.

Ese balance podría plantear un problema político, aunque muchos de los soldados provienen de regiones alejadas de la capital, por lo que el posible descontento derivado de las pérdidas tiene menos impacto.

Pero tiene sentido que Moscú busque soldados en el extranjero y África es un terreno fértil. Corea del Norte ha enviado miles de soldados a combatir por Rusia. Y al inicio de la guerra, decenas de jóvenes nepalíes fueron a luchar por Rusia, algunos atraídos por la promesa de empleo. Pero Nepal es pequeño, mientras que África tiene la población juvenil de más rápido crecimiento del mundo.

Moscú nunca ha reconocido una política de reclutamiento de soldados en el continente y ha dicho que los combatientes extranjeros acuden voluntariamente.

¿QUÉ ATRAE A LOS HOMBRES AFRICANOS A RUSIA?

África está experimentando un auge demográfico, lo que significa que cada vez más jóvenes se incorporan a la fuerza laboral. Pero las economías africanas son incapaces de generar suficientes empleos. Ante la falta de empleo formal, la gran mayoría de los adultos menores de 35 años trabajan en el sector informal, en empleos precarios, mal remunerados y con pocos beneficios.

Ante este aprieto, muchos jóvenes buscan trabajo en el extranjero. La mayoría se dirige a países africanos con mejores perspectivas económicas, pero algunos emprenden viajes peligrosos por tierra o por mar. Muchas jóvenes también han ido a trabajar al golfo Pérsico, aunque las condiciones han sido con frecuencia deplorables.

Y otros han ido a Rusia, a pesar de que las ofertas de trabajo suelen ser vagas.

$!Grupos de ciudadanos denuncian los engaños de las agencias de reclutamiento que envían a jóvenes sin experiencia militar a zonas de conflicto de alta intensidad.
Grupos de ciudadanos denuncian los engaños de las agencias de reclutamiento que envían a jóvenes sin experiencia militar a zonas de conflicto de alta intensidad. The New York Times

¿SE LES PAGA BIEN A LOS AFRICANOS POR COMBATIR?

Los africanos que sirven en el ejército ruso pueden esperar ganar sueldos muy superiores a los que obtendrían en sus países de origen. Pero hay dos inconvenientes. La primera es la supervivencia. La tasa de bajas de quienes están en el frente es alta.

La segunda son los contratos. Los sobrevivientes que han regresado de Rusia dicen que fueron obligados a firmar contratos en ruso, que no podían entender, y luego les mostraron aplicaciones bancarias donde supuestamente se depositaban sus salarios.

Pero aseguran que era difícil acceder a esas cuentas y que a menudo fueron estafados, en ocasiones por las agencias de reclutamiento que facilitaron el viaje a Rusia. En la práctica, las recompensas económicas se han evaporado. Varias personas dijeron que regresaron con las manos vacías.

Otros nunca esperaron verse obligados a alistarse en el ejército una vez en Rusia, y pocos eran conscientes de la brutalidad de la guerra.

¿PUEDEN LOS GOBIERNOS AFRICANOS DETENER ESTA TENDENCIA?

Emigrar en busca de trabajo no es ilegal y los gobiernos africanos que han intentado impedir que la gente se marche lo han hecho sobre todo en respuesta a presiones políticas. Durante años, los gobiernos europeos han intentado colaborar con los estados africanos para frenar la emigración.

Los gobiernos de Sudáfrica, Kenia, Ghana y Nigeria han respondido a las demandas de que las autoridades hagan más para abordar la crisis de los ciudadanos desaparecidos o muertos en Ucrania.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/como-podria-afectar-el-alza-de-combustibles-a-los-ataques-ucranianos-a-instalaciones-petroleras-rusas-GA20466132

El ministro de Asuntos Exteriores de Kenia, Musalia Mudavadi, viajó a Moscú en marzo para reunirse con su homólogo y dijo que Rusia había acordado no reclutar a kenianos en el ejército. Kenia también ha dicho que ha empezado a impedir que jóvenes viajen por trabajo a destinos que podrían conducir a Rusia.

En febrero, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, se comprometió con el presidente Vladimir Putin a apoyar el regreso de sudafricanos que luchan por Rusia en Ucrania. Y varios países, entre ellos Nigeria, han advertido a sus ciudadanos contra las estafas de reclutamiento que podrían llevarlos a alistarse en el ejército ruso.

c. 2026 The New York Times Company

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Denuncias
Guerras
Injusticia
Localizaciones
Ucrania
The New York Times

The New York Times

Lee en Vanguardia los mejores contenidos de The New York Times sobre política nacional, internacional, negocios, ciencia, cultura, estilo de vida, opinión y deportes.

El periódico publicado en la ciudad de Nueva York es editado por Arthur Gregg Sulzberger y se distribuye en los Estados Unidos y otros países. Desde su primer Premio Pulitzer, en 1851, hasta la fecha, lo ha ganado 132 veces.

Selección de los editores
Morena: El colmo del cinismo

Morena: El colmo del cinismo
true

Traidores de la Patria: ¿son quienes pactan con el crimen o quienes los exhiben?
La petrolera enfrenta además una “bomba de tiempo” con pasivos laborales récord de 1.49 billones de pesos y vencimientos de deuda por 204.8 mil millones para lo que resta del año.

Registra Pemex pérdidas de 48 mil mdp e inversión cae al mínimo en 15 años
El informe elaborado por Hacienda revela que el gasto programable fue el rubro con mayores ajustes, al ejercer 557 mil 65.2 millones de pesos más de lo estimado.

Revelan que Gobierno de Sheinbaum rebasó tope de endeudamiento
La SCJN elimina el requisito de 5 años en concubinato para pensión del ISSSTE y fija nuevos criterios. Conoce requisitos del IMSS y reglas clave en 2026.

Parejas en concubinato podrán acceder a pensión por viudez del IMSS e ISSSTE tras el fallo de la SCJN; estos son los requisitos
Anteriormente, las opciones para sacar una cita era por teléfono o internet; sin embargo, se presentaba interferencias. Por lo que, recientemente se implementó otro método más sencillo, práctica y accesible.

La opción para sacar una cita de pasaporte mexicano en poco tiempo
La gira de Pepe Aguilar en Estados Unidos sufrió una cancelación masiva de fechas tras reportes de baja venta de boletos. El fenómeno se extiende a Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar.

Cancelan en EU a Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar por bajas ventas en boletos tras escándalos y relación con Christian Nodal
El Club América evitó perder en la mesa ante Pumas tras la resolución de la FMF, que descartó alineación indebida pero impuso una multa. La polémica crece tras las declaraciones de Arturo Brizio, quien asegura que sí hubo infracción.

América libra alineación indebida ante Pumas y se resolverá en la cancha: Arturo Brizio asegura que sí hubo faltas al reglamento