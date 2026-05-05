Por qué algunos africanos combaten por Rusia en Ucrania

Por: Matthew Mpoke Bigg Miles de jóvenes africanos se han inscrito para combatir en la guerra de Moscú contra Ucrania. Algunos han publicado videos alegres junto a soldados rusos. Pero muchos otros dicen que fueron atraídos con engaños a Rusia y luego presionados para firmar contratos militares. Muchos han muerto en el campo de batalla. Aunque África está a miles de kilómetros de la línea del frente y la mayoría de los países africanos ha adoptado una postura neutral en la guerra, algunos ven una clara explicación del fenómeno: Rusia necesita más soldados y los jóvenes africanos necesitan trabajo.

En entrevistas con The New York Times, varios africanos dijeron que viajaron a Rusia por trabajo, solo para ser presionados a firmar contratos militares. Aquí, un vistazo a lo que hay detrás de los africanos atrapados en la guerra de Rusia. ¿POR QUÉ RUSIA NECESITA SOLDADOS AFRICANOS? La respuesta corta es para contrarrestar su propia tasa de bajas. La guerra de Rusia contra Ucrania ha sido extraordinariamente costosa para Moscú en términos de soldados muertos y heridos. Desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala, alrededor de 1,2 millones de sus soldados han muerto, han resultado heridos o están desaparecidos, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington. Ese balance podría plantear un problema político, aunque muchos de los soldados provienen de regiones alejadas de la capital, por lo que el posible descontento derivado de las pérdidas tiene menos impacto. Pero tiene sentido que Moscú busque soldados en el extranjero y África es un terreno fértil. Corea del Norte ha enviado miles de soldados a combatir por Rusia. Y al inicio de la guerra, decenas de jóvenes nepalíes fueron a luchar por Rusia, algunos atraídos por la promesa de empleo. Pero Nepal es pequeño, mientras que África tiene la población juvenil de más rápido crecimiento del mundo. Moscú nunca ha reconocido una política de reclutamiento de soldados en el continente y ha dicho que los combatientes extranjeros acuden voluntariamente.

¿QUÉ ATRAE A LOS HOMBRES AFRICANOS A RUSIA? África está experimentando un auge demográfico, lo que significa que cada vez más jóvenes se incorporan a la fuerza laboral. Pero las economías africanas son incapaces de generar suficientes empleos. Ante la falta de empleo formal, la gran mayoría de los adultos menores de 35 años trabajan en el sector informal, en empleos precarios, mal remunerados y con pocos beneficios. Ante este aprieto, muchos jóvenes buscan trabajo en el extranjero. La mayoría se dirige a países africanos con mejores perspectivas económicas, pero algunos emprenden viajes peligrosos por tierra o por mar. Muchas jóvenes también han ido a trabajar al golfo Pérsico, aunque las condiciones han sido con frecuencia deplorables. Y otros han ido a Rusia, a pesar de que las ofertas de trabajo suelen ser vagas.

¿SE LES PAGA BIEN A LOS AFRICANOS POR COMBATIR? Los africanos que sirven en el ejército ruso pueden esperar ganar sueldos muy superiores a los que obtendrían en sus países de origen. Pero hay dos inconvenientes. La primera es la supervivencia. La tasa de bajas de quienes están en el frente es alta. La segunda son los contratos. Los sobrevivientes que han regresado de Rusia dicen que fueron obligados a firmar contratos en ruso, que no podían entender, y luego les mostraron aplicaciones bancarias donde supuestamente se depositaban sus salarios. Pero aseguran que era difícil acceder a esas cuentas y que a menudo fueron estafados, en ocasiones por las agencias de reclutamiento que facilitaron el viaje a Rusia. En la práctica, las recompensas económicas se han evaporado. Varias personas dijeron que regresaron con las manos vacías. Otros nunca esperaron verse obligados a alistarse en el ejército una vez en Rusia, y pocos eran conscientes de la brutalidad de la guerra. ¿PUEDEN LOS GOBIERNOS AFRICANOS DETENER ESTA TENDENCIA? Emigrar en busca de trabajo no es ilegal y los gobiernos africanos que han intentado impedir que la gente se marche lo han hecho sobre todo en respuesta a presiones políticas. Durante años, los gobiernos europeos han intentado colaborar con los estados africanos para frenar la emigración. Los gobiernos de Sudáfrica, Kenia, Ghana y Nigeria han respondido a las demandas de que las autoridades hagan más para abordar la crisis de los ciudadanos desaparecidos o muertos en Ucrania.