Wilmer Font lidera triunfo de Saraperos 6-2 sobre Monclova en el Madero

+ Seguir en Seguir en Google
Saraperos
/
    Wilmer Font lidera triunfo de Saraperos 6-2 sobre Monclova en el Madero
    El bullpen de Saltillo sostuvo la ventaja pese a presión en la recta final. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Wilmer Font volvió a cumplir desde la loma y el bullpen sostuvo la ventaja, aunque con tensión en la novena, para darle a Saltillo el triunfo 6-2 sobre Monclova

Los Saraperos de Saltillo encontraron una fórmula que comienza a repetirse: pitcheo abridor sólido, ofensiva oportuna y un relevo que, aunque con sobresaltos, logra cerrar los juegos. Con ese guion, la Nave Verde derrotó 6-2 a los Acereros de Monclova en el arranque de la serie en el Estadio Francisco I. Madero.

El protagonista desde la loma fue Wilmer Font, quien volvió a entregar una apertura consistente. El derecho trabajó cinco entradas en control, limitando el daño y manteniendo a raya a una ofensiva de Monclova que nunca logró establecer ritmo mientras estuvo en el montículo.

https://vanguardia.com.mx/deportes/muere-eduardo-lamazon-historico-comentarista-de-boxeo-de-tv-azteca-MA20468712

Font confirmó así una tendencia positiva en sus salidas recientes: control, manejo de situaciones y capacidad para evitar rallies, algo que había sido una deuda en el arranque de temporada para el pitcheo sarapero.

Mientras tanto, la ofensiva hizo su parte desde temprano.

Instagram

Después de un arranque cerrado, Saraperos explotó en la tercera entrada con un rally que marcó el rumbo del juego. Christian Villanueva abrió la producción con sencillo que llevó al plato la primera carrera, seguido por imparable de Oscar Colás que amplió la ventaja. Más tarde, un rodado de Chris Carter permitió una carrera más y, enseguida, Alex Mejía conectó sencillo productor para colocar el 4-0.

El daño no se detuvo ahí. En la cuarta entrada, Saltillo volvió a castigar el pitcheo visitante. Con corredores en base, Christian Villanueva conectó doblete al jardín izquierdo que remolcó dos carreras más, ampliando la ventaja a 6-0 y dándole un colchón importante al equipo local.

Instagram

Con el marcador a favor, el enfoque pasó al relevo, un sector que ha sido inconsistente en distintos momentos de la campaña.

En esta ocasión, el bullpen logró contener durante varios innings, manteniendo la blanqueada hasta la séptima entrada. Fue entonces cuando Acereros logró romper el cero con un cuadrangular de Alan Trejo, que acercó a Monclova 6-2 y encendió una ligera presión en el cierre del juego.

La novena entrada no fue sencilla. Aunque el marcador parecía controlado, el out 27 tardó en llegar. Luis Frías asumió la responsabilidad del cierre y enfrentó momentos de tensión, incluyendo tráfico en las bases y un lanzamiento descontrolado que permitió avanzar a corredores.

Sin embargo, el relevista logró mantener la ventaja y resolvió con ponches en los turnos finales, apagando cualquier intento de reacción de Acereros y sellando la victoria.

Instagram

El contraste con semanas anteriores fue claro. Saraperos mostró orden desde la loma, evitó errores que extendieran innings y aprovechó sus oportunidades ofensivas en los momentos clave.

Jugadores como Villanueva, Colás y Mejía encabezaron el ataque, mientras que el pitcheo colectivo sostuvo la ventaja, incluso cuando la presión aumentó en los últimos episodios.

Para Saltillo, el triunfo no solo representa tomar ventaja en la serie, sino también confirmar una mejora en su funcionamiento. La combinación de abridores que cumplen y un bullpen que responde, aunque con ajustes por hacer, empieza a darle estabilidad a un equipo que había batallado para cerrar juegos.

Ahora, el reto será mantener esta consistencia. Si Saraperos logra repetir este tipo de actuaciones, podrá comenzar a cambiar la narrativa de su temporada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


resultados

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Saraperos de Saltillo
LMB
Acereros de Monclova

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
La decisión ocurrió entre falta de permisos de grabación y protestas de grupos indígenas.

Protestas frenan misa ligada a Cortés y Malinche en la Catedral
Ulises Lara, vocero de la FGR y fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, informa avances del caso de agentes de la CIA

50 agentes serán interrogados por la FGR por caso de la CIA en Chihuahua
Audias ‘N’, alias ‘El Jardinero’, fue vinculado a proceso por posesión de armas exclusivas del Ejército

Vinculan a proceso al ‘El Jardinero’, supuesto número dos del CJNG
Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa; Omar García Harfuh, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; y Yeraldine Bonilla Valverde, gobernadora interina de Sinaloa, en las instalaciones de la Novena Zona Militar.

¿Cuál es el paradero de Rocha Moya tras tomarse licencia? Harfuch esclarece
Humo elevándose tras un ataque con drones a la refinería y terminal petrolera de Tuapse, Rusia.

¿Cómo podría afectar el alza de combustibles a los ataques ucranianos a instalaciones petroleras rusas?
Un informe del Servicio Secreto de Estados Unidos alertó esta tarde de presuntos disparos cerca de la Casa Blanca, por lo que se ha puesto el edificio en cierre temporal.

Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja un herido por las fuerzas del orden
Brian Cogan desecha las solicitudes de Joaquín Guzmán, el Chapo

¿El Chapo regresará a México? Juez Brian Cogan desecha la solicitud
El exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo‘, solicitó en una de varias cartas enviadas a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York su extradición a México.

Las cartas de ‘El Chapo’ Guzmán, esto dicen