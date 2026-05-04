Wilmer Font lidera triunfo de Saraperos 6-2 sobre Monclova en el Madero

Los Saraperos de Saltillo encontraron una fórmula que comienza a repetirse: pitcheo abridor sólido, ofensiva oportuna y un relevo que, aunque con sobresaltos, logra cerrar los juegos. Con ese guion, la Nave Verde derrotó 6-2 a los Acereros de Monclova en el arranque de la serie en el Estadio Francisco I. Madero. El protagonista desde la loma fue Wilmer Font, quien volvió a entregar una apertura consistente. El derecho trabajó cinco entradas en control, limitando el daño y manteniendo a raya a una ofensiva de Monclova que nunca logró establecer ritmo mientras estuvo en el montículo.

Font confirmó así una tendencia positiva en sus salidas recientes: control, manejo de situaciones y capacidad para evitar rallies, algo que había sido una deuda en el arranque de temporada para el pitcheo sarapero. Mientras tanto, la ofensiva hizo su parte desde temprano.

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Después de un arranque cerrado, Saraperos explotó en la tercera entrada con un rally que marcó el rumbo del juego. Christian Villanueva abrió la producción con sencillo que llevó al plato la primera carrera, seguido por imparable de Oscar Colás que amplió la ventaja. Más tarde, un rodado de Chris Carter permitió una carrera más y, enseguida, Alex Mejía conectó sencillo productor para colocar el 4-0. El daño no se detuvo ahí. En la cuarta entrada, Saltillo volvió a castigar el pitcheo visitante. Con corredores en base, Christian Villanueva conectó doblete al jardín izquierdo que remolcó dos carreras más, ampliando la ventaja a 6-0 y dándole un colchón importante al equipo local.

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Con el marcador a favor, el enfoque pasó al relevo, un sector que ha sido inconsistente en distintos momentos de la campaña. En esta ocasión, el bullpen logró contener durante varios innings, manteniendo la blanqueada hasta la séptima entrada. Fue entonces cuando Acereros logró romper el cero con un cuadrangular de Alan Trejo, que acercó a Monclova 6-2 y encendió una ligera presión en el cierre del juego. La novena entrada no fue sencilla. Aunque el marcador parecía controlado, el out 27 tardó en llegar. Luis Frías asumió la responsabilidad del cierre y enfrentó momentos de tensión, incluyendo tráfico en las bases y un lanzamiento descontrolado que permitió avanzar a corredores. Sin embargo, el relevista logró mantener la ventaja y resolvió con ponches en los turnos finales, apagando cualquier intento de reacción de Acereros y sellando la victoria.

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El contraste con semanas anteriores fue claro. Saraperos mostró orden desde la loma, evitó errores que extendieran innings y aprovechó sus oportunidades ofensivas en los momentos clave. Jugadores como Villanueva, Colás y Mejía encabezaron el ataque, mientras que el pitcheo colectivo sostuvo la ventaja, incluso cuando la presión aumentó en los últimos episodios. Para Saltillo, el triunfo no solo representa tomar ventaja en la serie, sino también confirmar una mejora en su funcionamiento. La combinación de abridores que cumplen y un bullpen que responde, aunque con ajustes por hacer, empieza a darle estabilidad a un equipo que había batallado para cerrar juegos. Ahora, el reto será mantener esta consistencia. Si Saraperos logra repetir este tipo de actuaciones, podrá comenzar a cambiar la narrativa de su temporada.

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