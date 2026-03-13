Saltillo destaca entre las ciudades con uno de los precios más bajos de pescado durante la Cuaresma

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Saltillo
/ 13 marzo 2026
    Saltillo destaca entre las ciudades con uno de los precios más bajos de pescado durante la Cuaresma
    Saltillo se ubicó entre las ciudades con el precio más bajo del kilo de lisa en el país durante el monitoreo de Profeco previo a la Cuaresma. CORTESÍA
Elena Vega
por Elena Vega

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Un monitoreo nacional de Profeco detectó que en Saltillo se ofrece uno de los precios más bajos del kilo de lisa, uno de los pescados más consumidos durante la Cuaresma

En el marco de la temporada de Cuaresma, Saltillo se posicionó como una de las ciudades del país donde se puede encontrar pescado a menor precio, de acuerdo con un monitoreo realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor dentro del operativo nacional “Cuaresma y Semana Santa 2026”.

Según el reporte, el precio más bajo del kilo de lisa en el país se localizó en tiendas Ley ubicadas en Saltillo y Hermosillo, donde se ofertó en 36.90 pesos por kilo, una cifra considerablemente menor al precio más alto detectado, que alcanzó los 79.90 pesos en una tienda de Reynosa, en Tamaulipas.

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La información forma parte de un ejercicio de monitoreo realizado entre el 2 y el 6 de marzo para comparar precios de pescados con alta demanda durante esta temporada religiosa, como la lisa, la mojarra y el bagre.

OPERATIVO NACIONAL DE VIGILANCIA

Como parte de estas acciones, el titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, encabezó un recorrido de verificación en el mercado de pescados y mariscos La Nueva Viga, considerado el principal centro de distribución de productos del mar en el país.

PESCADOS NUTRITIVOS Y ECONÓMICOS

Especialistas destacan que especies como la mojarra, el bagre y la lisa ofrecen importantes beneficios nutricionales. Estos pescados son fuente de proteínas de alta calidad, ácidos grasos Omega-3 y vitaminas esenciales que favorecen la salud cardiovascular y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Además, su precio relativamente accesible los convierte en una alternativa popular para las familias durante la temporada de abstinencia de carne roja.

RESULTADOS DEL OPERATIVO

Desde el inicio del operativo “Cuaresma y Semana Santa 2026”, la Profeco ha supervisado 36 mil 217 productos en establecimientos relacionados con la venta de pescados y mariscos.

Durante estas acciones se colocaron 13 mil 809 preciadores para garantizar que los productos exhiban su costo, además de 2 mil 675 decálogos con derechos de los consumidores.

Las autoridades exhortaron a los consumidores a consultar la herramienta digital “Quién es Quién en los Precios”, disponible en el portal de Profeco, para comparar costos y elegir las mejores opciones durante esta temporada.

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Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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