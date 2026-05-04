POLITICÓN: Diputados de Coahuila se van de campaña sin soltar el cargo

I. ¡ARRRRRRANCAN! Desde las cero horas de hoy, quienes aspiran a integrar la próxima Legislatura del Congreso del Estado iniciaron formalmente sus actividades en busca del voto popular. Casi la mitad de quienes hoy integran el Poder Legislativo, una decena de representantes populares –es un decir–, buscan aprovechar la última oportunidad que hay para reelegirse en el cargo: cinco priistas, tres morenistas, un panista y un petista. Del total, sin embargo, solamente cuatro decidieron separarse del cargo para dedicarse al 100 por ciento a la actividad proselitista: los tricolores Luz Elena Morales, Guillermo Ruiz Guerra, Felipe González Miranda y Álvaro Moreira Valdés. II. PUEDEN CON TODO El resto, salvo Carlos Robles Loustaunau –quien preside, dirige y manda en el PRI, y además va en caballo de hacienda a la reelección por la vía plurinominal–, no consideró necesario dejar de cobrar... ¡perdón!, dejar de cumplir con su deber para hacer campaña, así que ahí le irán campechaneando durante los próximos 30 días, aunque el panista Gerardo Aguado ha dicho que está considerando la posibilidad y que tomará la decisión durante la primera semana de la contienda.

III. MALETAS El que ya calienta el brazo para entrar al relevo en el Poder Legislativo es el fantasmagórico secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Ángel Mahatma Sánchez Guajardo. Y es que “El Manhattan”, como le dicen quienes no terminan de entender la conexión con el prócer indio, es nada más y nada menos que el suplente de “el peque de la familia”, a quien ayer le autorizaron separarse del cargo. Los especialistas en especulaciones decían ayer que la asunción de la curul en el Congreso podría ser también la puerta de salida “digna” del gabinete estatal para el nene de “la Comadre” Mary Telma Guajardo. IV. DUDA La versión que ayer circuló en los corrillos políticos planteaba que Sánchez Guajardo saldrá del gabinete estatal, pero no volverá. La única duda que existiría respecto de su futuro inmediato es si solamente le dejarán ocupar la curul durante las dos quincenas que durará la campaña, o si le permitirán cobrar... ¡perdón!, representar a los electores del distrito 16 con cabecera en Saltillo. Habrá que estar pendientes de la evolución del caso.

V. SÉPTIMO PASAJERO En temas electorales andando, dicen los enterados que probablemente no haga falta que el INE de Guadalupe Taddei designe a nadie para que ocupe la séptima silla del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila. La razón, se comenta, es que actualmente ya hay una séptima voz que toma parte de las discusiones del citado órgano colegiado... aunque no se trata de una voz humana, sino de un ente artificial. Y es que, entre la media docena de consejerías ocupadas actualmente, hay una que hace participar, en tiempo real, al ChatGPT en las sesiones de trabajo. VI. NADA NUEVO La ecuación es simple, nos explica: la persona que lo usa pone a la herramienta a “escuchar” en vivo las discusiones y le va pidiendo que le proponga argumentos para intervenir. No es la primera vez, por cierto, que se conoce de la intervención de “entes externos” en las sesiones de trabajo del órgano comicial. Ya antes se supo que alguna consejería se dedicaba a “transmitir” en vivo las discusiones privadas para recibir “apoyo” de quien escuchaba del otro lado de la línea. Pero al menos entonces eran humanos...

VII. PREOCUPACIÓN ¿Recuerda usted la noticia que circuló en marzo pasado, relativa al hecho de que la Fiscalía de Federico Fernández Montañez realizó unos seis mil cateos a inmuebles durante 2025? Pues pareciera que este año se buscará “romper el récord”, pues la realización de cateos se ha multiplicado en las últimas semanas. Lo que comienza a levantar cejas es el hecho de que, según voces bien enteradas, el “acto de molestia”, como se le conoce en el argot jurídico, no necesariamente se estaría llevando a cabo en cumplimiento de órdenes judiciales, sino a partir de acciones discrecionales de los elementos policiales. VIII. DICHOS Y HECHOS Es necesario destacar en este sentido que, aun cuando el discurso oficial señala que no se toleran los excesos ni la aplicación discrecional de la ley, no sería la primera vez que se exhibiera una actuación irregular en este rubro. Baste como ejemplo, para ilustrar lo dicho, los videos que han circulado en los cuales aparecen policías estatales asaltando, literalmente, a paisanos. Valdrá la pena no sólo que la especie se aclare o desmienta, sino que los hechos concretos respalden el discurso. Porque cuando el río suena...

IX. ALCANCES En ecos de la asunción de Ariadna Montiel Reyes como nueva mandamás en Morena, llamó la atención la meta que estableció para que el órgano oficial de difusión del morenismo, el periódico Regeneración, incremente su circulación para llegar a 30 millones de hogares en el país. Quién sabe si la nueva dirigente pretenda emular lo que en su momento hizo la Unión Soviética con su periódico, Pravda, que llegó a tener un tiraje de alrededor de 11 millones de ejemplares diarios, con impresión simultánea en 40 ciudades y suscriptores en 120 países, pero al menos sí parece que podría convertir a Regeneración en el medio impreso de mayor circulación en todo el país.