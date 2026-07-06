Mundial impulsa derrama económica en Monclova; graduaciones y torneos fortalecen la economía: Carlos Villarreal

El edil explicó en entrevista que, aunque México quedó eliminado tras caer 3-2 frente a Inglaterra en los octavos de final, la justa mundialista dejó un saldo positivo para el comercio local, ya que el consumo se incrementó durante las semanas en que el Tricolor permaneció en competencia.

MONCLOVA, COAH.- Los partidos de la Selección Mexicana durante el Mundial representaron un importante impulso para la economía de Monclova, al generar una mayor actividad en restaurantes, comercios y establecimientos donde cientos de familias se reunieron para seguir cada encuentro del representativo nacional, aseguró el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

“Se fortalece la cadena de valor porque aumenta el consumo. Cada uno de los partidos genera movimiento en restaurantes, comercios y todo lo relacionado con el consumo local, y eso beneficia directamente a muchos negocios de la ciudad”, señaló.

Carlos Villarreal reconoció que la eliminación dejó tristeza entre la afición; sin embargo, destacó la entrega mostrada por la Selección Mexicana hasta el último minuto del encuentro.

“Nos quedamos con un buen sabor de boca porque el equipo luchó hasta el final. Nunca dejó de generar esa esperanza y hasta el último minuto existió la posibilidad de empatar el partido. Queríamos que México siguiera avanzando, pero sabemos que los jugadores dejaron todo en la cancha”, expresó.

El presidente municipal indicó que el Mundial coincidió con una de las temporadas de mayor movimiento económico para Monclova, debido a las graduaciones, celebraciones familiares y distintos eventos que también generan un incremento en el consumo.

Precisó que hoteles, restaurantes, salones de eventos, comercios y diversos prestadores de servicios se ven favorecidos durante estas semanas, fortaleciendo la cadena de valor en distintos sectores de la economía.

No obstante, afirmó que la prioridad del municipio es continuar atrayendo eventos que representen una derrama económica proveniente de otras ciudades, como ocurrió el pasado fin de semana con el torneo nacional de softbol femenil en categorías infantiles.

“Eso es lo que tenemos que seguir fortaleciendo. Cuando vienen equipos de fuera con sus familias, ese dinero no existía en Monclova. Se hospedan en hoteles, consumen en restaurantes, compran en los comercios y eso genera una derrama económica que beneficia a toda la ciudad”, destacó.

Agregó que durante los últimos días también se realizaron reuniones con visitantes de otras entidades, actividades que igualmente dejan beneficios para la economía local y forman parte de la estrategia para diversificar las fuentes de ingreso mediante el turismo deportivo y de reuniones.

Carlos Villarreal reiteró que su administración continuará impulsando la llegada de competencias nacionales, congresos y eventos que permitan atraer visitantes y recursos frescos para Monclova, fortaleciendo la economía y brindando mayores oportunidades a los comercios locales.