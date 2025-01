‘Nada me devolverá a mi hija’ dice madre de menor muerta por dengue, pero pide a Gobernador ponga orden en Hospital General

MONCLOVA, COAH.- De nueva cuenta el dengue enlutó a Monclova, ahora con la muerte de Rosalba Michelle Valdez Borrego, de apenas 15 años de edad, y quien murió el pasado 13 de enero en el Hospital General Amparo Pape de Benavides.

Su madre, Elodia Borrego, narró que desafortunadamente el fallecimiento de su hija se derivó por el caso de dengue mal atendido en el hospital, toda vez que desde el pasado 23 de noviembre ella comenzó con el malestar.

Aunque desde un inicio el médico le informó que estaban ante un cuadro de dengue hemorrágico, a la menor solo le recetaron paracetamol y le negaron el internamiento, “pues no presentaba signos de gravedad”.

Asegura la mujer que fueron tres ocasiones las que acudió al Hospital General, ante el malestar de Rosalba, quien se encontraba débil, con dolor de cabeza y en todo el cuerpo.

Fue hasta la madrugada del viernes 10 de enero cuando de nueva cuenta acudió a solicitar atención médica a su hija, su semblante iba empeorando cada vez más, pero solo le inyectaron ketorolaco y el médico “la echó para afuera”, asegura la mujer.

“Yo a mi hija la veía de a tiro mal, quería que le dieran tratamiento y me la internaran”, dice.

TUVO QUE PRESIONAR

Fue entonces que en medio de su desesperación contactó a una amiga que conoce al doctor del Hospital, Ángel Cruz García, y con su apoyo le recibieron a su hija, la internaron y comenzaron a darle la atención.

Se le informó que por el dengue hemorrágico, sus órganos estaban deteriorados y para el día sábado le aislaron; como no tenía mejoría le trasladaron a terapia intensiva donde este lunes perdió la vida.

“La mantuvieron con suero y paracetamol, omeprazol, gracias a eso a mija se le complicó todo y me dijeron que a causa del dengue sus órganos se habían dañado.

“Aquí están las consecuencias, gracias a eso aquí está mi hija. (Ahora) quiero llegar con el Gobernador, porque él habla mucho de la salud y esa cosa que no se ve”, señaló la afligida madre.

QUE HAYA CONSECUENCIAS

Elodia Borrego hizo un llamado a Manolo Jiménez para que atienda las denuncias por la falta de ética del personal de la Secretaría de Salud y así evite que se den más fallecimientos por lo que ella llama negligencias médicas.

“Nada me va devolver a mi hija, nada me la va a regresar, pero digo esto para que no le siga pasando a otra gente. (En el Amparo Pape) los doctores no tienen vocación, porque a final de cuentas los veterinarios atienden mejor a un perro.

“Mi hija era una persona muy alegre, estudiante con sueños, como todo niño, ahorita no se va a solucionar nada, me duele el alma, nadie va regresarme a mi hija pero simplemente que esto llegue al Gobernador, y que él venga y cheque las áreas y todo, muchas veces se dice que el hospital cubre todo, cuando no tienen nada”, concluyó.