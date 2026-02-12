AHMSA, Guadiana y la elección de 2017 vigilada por AMLO, los temas de Coahuila en el libro de Julio Scherer ‘Ni venganza ni perdón’

Coahuila aparece en al menos tres pasajes del libro “Ni venganza ni perdón”, de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez, en donde se narra cómo se operó el intento de rescate de Altos Hornos de México (AHMSA), además de una supuesta denuncia que se interpondría en contra del hoy fallecido Armando Guadiana, y lo que la entidad representó para el movimiento lopezobradorista en la elección de 2017.

Los primeros dos pasajes aparecen en el capítulo 29 titulado “Los golpes, las respuestas”, en el cual Scherer se dedica a aclarar varias acusaciones públicas en su contra.

EL COLAPSO DE AHMSA Y EL RESCATE FALLIDO

En este capítulo, Scherer Ibarra narra que desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la situación de AHMSA fue una prioridad debido a su inmensa influencia en Coahuila por la cantidad de empleos que generaba.

Desde ese entonces, la siderúrgica se encontraba en condiciones económicas precarias y bajo la lupa por la venta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex) a un precio presuntamente sobrevalorado.

“A Andrés Manuel lo que más le importaba era que fuera a quebrar y que sucediera en detrimento de los trabajadores. El presidente tenía información de que se había vendido una planta de fertilizantes que operaba el señor Ancira, Agronitrogenados, por un precio elevadísimo, donde el comprador había sido Petróleos Mexicanos”, narra Scherer.

Posteriormente, el ex consejero jurídico detalla que López Obrador le pidió que formulara una denuncia en donde se pidiera una revisión por la compra de esta planta.

“Anticipando la quiebra de Altos Hornos, me dijo —y lo expresó públicamente, que eso es lo más importante— que fuéramos a ver a Julio Villarreal, dueño del banco Afirme y un empresario muy grande en el sector acerero.

“Villarreal le compraba entonces a Altos Hornos mucho material para revenderlo. Pero, casualmente, no solo me pidió a mí ir a ver a Villarreal, le pidió a Lázaro Cárdenas Batel que fuera conmigo. Siempre se me acusó de que yo buscaba un beneficio particular y, en función de eso, había visitado a Julio Villarreal, que era mi amigo”, detalla Scherer.

Adicionalmente, el autor del libro señala que él visitó a Villarreal al ser enviado por el presidente y aclara: “no lo visité a título personal”.

“Alonso Ancira siempre se negó a entregarla, a pesar de que la empresa estaba prácticamente paralizada. Hoy, la empresa está en un fideicomiso, se declaró la quiebra y no existe más. Pero a mí se me acusó de que, en beneficio particular, había buscado a Villarreal para que se quedara con ella. La gestión respectiva fue realizada, por orden presidencial, junto con Lázaro Cárdenas Batel”, concluye Scherer en este apartado del libro que dedica seis párrafos a la historia de AHMSA.

PRESUNTO CONFLICTO DE BANCOMEXT CON GUADIANA

El libro también revela un episodio de cabildeo judicial dentro de Palacio Nacional que involucró al fallecido senador por Coahuila, Armando Guadiana Tijerina. Según el relato de Scherer, el abogado Javier Quijano lo visitó en dos ocasiones para tratar asuntos de sus clientes.

En una de esas visitas, Quijano expuso que trabajaba en un asunto para Bancomext en contra de Guadiana, a quien se refirió de manera despectiva como un “pillo”.

“Con una voz ronca me dijo que estaba trabajando en un asunto para Bancomext en contra de Armando Guadiana Tijerina y me refirió la historia, manifestando que era un pillo. Más adelante me dijo: ‘Si me puedes ayudar estaría bueno, es para Bancomext’”, recuerda Scherer sin ahondar en detalles.

ELECCIONES DE 2017, ‘PENDIENTE DE COAHUILA’

Otra mención sobre Coahuila está presente en el capítulo 9 titulado “Estado de México, ganar perdiendo”, en donde se hace alusión a la elección de Coahuila que se llevó a cabo a la par del proceso electoral en el Estado de México.

“La campaña del Estado de México era muy importante porque era la antesala para la elección presidencial. Andrés Manuel también supervisaba la campaña de Coahuila, pero lo que más le importaba era el Estado de México, porque le daría muchos votos en la elección federal”, describe Scherer en un capítulo en que detalla cómo la derrota en el Estado de México le sirvió como base para el triunfo de los comicios presidenciales en 2018.

“Julio, perdiendo, ganamos. Cualquier error que hoy cometamos en el Estado de México va a pesar sobre la campaña presidencial”, recuerda Scherer que le dijo Andrés Manuel el día de la elección en 2017.