‘No se permitirá que los fugitivos extranjeros se escondan en nuestro país’: ICE tras captura de presunto feminicida de Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    ‘No se permitirá que los fugitivos extranjeros se escondan en nuestro país’: ICE tras captura de presunto feminicida de Coahuila
    El arresto se realizó el 14 de julio en Sherman, Texas, informaron autoridades. ESPECIAL

Ramiro Cárdenas Orozco es señalado como presunto responsable del feminicidio de Silvia Aracely

MONCLOVA, COAH.- Autoridades migratorias de Estados Unidos destacaron la detención de Ramiro “N”, de 52 años, quien es buscado en Coahuila por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Silvia Aracely.

De acuerdo con información difundida por Enforcement and Removal Operations (ERO), la división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) encargada de la localización y deportación de extranjeros, el arresto se llevó a cabo el pasado 14 de julio en la ciudad de Sherman, Texas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/espera-fge-entrega-de-ramiro-n-desde-eu-para-iniciar-proceso-por-feminicidio-en-monclova-ED22215504

Las autoridades estadounidenses informaron que Ramiro ingresó de manera ilegal a Estados Unidos por Eagle Pass, Texas, apenas unas horas después de que presuntamente cometiera el feminicidio de su esposa en el estado de Coahuila.

La captura fue posible luego de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service) emitieran una alerta para su localización, lo que permitió a los agentes de ERO ubicarlo y detenerlo.

En un comunicado, la dependencia estadounidense señaló que el detenido es requerido por las autoridades mexicanas por el delito de feminicidio.

“No se permitirá que los fugitivos extranjeros se escondan en nuestro país. Seguimos comprometidos a trabajar con nuestros socios para garantizar que se haga justicia”, señaló el director de la Oficina de ERO en Dallas, Josh Johnson Vergara.

De acuerdo con la información oficial, Ramiro “N” confesó los hechos durante las entrevistas realizadas por agentes de ERO y actualmente permanece bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos, mientras enfrenta el proceso correspondiente en materia de inmigración, previo a una eventual entrega a las autoridades mexicanas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Feminicidios
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Enredos a la 4T

Enredos a la 4T
true

Región Sureste de Coahuila: Pozos clausurados, ¿se está resolviendo algo?
true

POLITICÓN: ¿Aduanas ciegas? Ernesto Ruffo, huachicol fiscal y los cabos sueltos del megadecomiso en Coahuila
El caso más reciente es el de Jesús Emiliano, quien murió atropellado en la colonia Brisas Poniente.

Saltillo: vacaciones de verano concentran más casos de niños atropellados
La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación y ordenó la necropsia para determinar la causa del fallecimiento.

Muere hombre en Hospital General de Saltillo; familia pide investigar presunto homicidio
Ana Paula Vázquez competirá en Saltillo después de finalizar tercera en el serial internacional de arco recurvo.

Sebastián García, Dafne Quintero y Ana Paula Vázquez clasifican a la Final de Copas del Mundo en Saltillo
Mykhailo Fedorov, el exministro de Defensa, critica al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Kiev.

Ucrania estaba en una buena racha. Entonces surgió una ruptura militar
Personas llevan agua desde Humaita hacia la comunidad de Paraizinho, a lo largo de un tramo seco del río Madeira, un afluente del Amazonas, en medio de una sequía, el 8 de septiembre de 2024, en Brasil.

Así se prepara América Latina para la sequía, las inundaciones y el calor provocados por El Niño