‘No se permitirá que los fugitivos extranjeros se escondan en nuestro país’: ICE tras captura de presunto feminicida de Coahuila

MONCLOVA, COAH.- Autoridades migratorias de Estados Unidos destacaron la detención de Ramiro “N”, de 52 años, quien es buscado en Coahuila por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Silvia Aracely. De acuerdo con información difundida por Enforcement and Removal Operations (ERO), la división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) encargada de la localización y deportación de extranjeros, el arresto se llevó a cabo el pasado 14 de julio en la ciudad de Sherman, Texas.

Las autoridades estadounidenses informaron que Ramiro ingresó de manera ilegal a Estados Unidos por Eagle Pass, Texas, apenas unas horas después de que presuntamente cometiera el feminicidio de su esposa en el estado de Coahuila. La captura fue posible luego de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service) emitieran una alerta para su localización, lo que permitió a los agentes de ERO ubicarlo y detenerlo. En un comunicado, la dependencia estadounidense señaló que el detenido es requerido por las autoridades mexicanas por el delito de feminicidio.

“No se permitirá que los fugitivos extranjeros se escondan en nuestro país. Seguimos comprometidos a trabajar con nuestros socios para garantizar que se haga justicia”, señaló el director de la Oficina de ERO en Dallas, Josh Johnson Vergara. De acuerdo con la información oficial, Ramiro “N” confesó los hechos durante las entrevistas realizadas por agentes de ERO y actualmente permanece bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos, mientras enfrenta el proceso correspondiente en materia de inmigración, previo a una eventual entrega a las autoridades mexicanas.

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