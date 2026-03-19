Obreros de AHMSA toman las calles de Monclova; exigen pagos y justicia

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Monclova
/ 19 marzo 2026
    Obreros de AHMSA toman las calles de Monclova; exigen pagos y justicia
    Manifestantes lanzan consignas contra autoridades y expropietarios de AHMSA, reclamando transparencia en la subasta de la empresa. HOMERO ESTRADA

Los manifestantes exigen que la subasta de AHMSA se lleve a cabo con transparencia total, señalando que se detenga cualquier intento de beneficio personal de terceros

MONCLOVA, COAH.- Con un “viacrucis” simbólico que recorrió las calles de Monclova, obreros de AHMSA salieron este jueves a manifestarse para exigir el pago de salarios pendientes y que se destrabe de inmediato la subasta de la empresa.

La movilización fue encabezada por Ervey Valenzuela, quien lideró a los trabajadores cansados de promesas incumplidas tras tres años de incertidumbre. Durante el recorrido, lanzaron consignas directas contra quienes consideran responsables del retraso: Alonso Ancira Elizondo, ex propietario de AHMSA; el gobernador Manolo Jiménez; el alcalde Carlos Villarreal; Ismael Leija, líder sindical de los obreros; la jueza Ruth Haggi Huerta; y la firma de Julio Villarreal. “Ya basta de decir que apoyan a los trabajadores cuando nunca han dado un peso ni una solución”, afirmó Valenzuela.

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$!La manifestación inició en las instalaciones de la acerera, recorriendo avenidas principales de Monclova para visibilizar el reclamo de miles de familias.
La manifestación inició en las instalaciones de la acerera, recorriendo avenidas principales de Monclova para visibilizar el reclamo de miles de familias. HOMERO ESTRADA

El dirigente señaló que la prioridad de esta exigencia es la liquidación de adeudos, sustento de las familias afectadas, y exigió transparencia total en el proceso mercantil.

Criticó que Julio Villarreal busque beneficios personales mientras los obreros siguen a la espera de respuestas claras y documentos oficiales que indiquen quiénes serán los acreedores reales.

Valenzuela advirtió que esta manifestación no será la última. “Así como salimos hoy sin avisar a nadie, así vamos a seguir. No vamos a permitir que autoridades estatales bloqueen nuestras acciones”, dijo, dejando claro que la presión continuará hasta que se cumpla con lo justo.

$!Los obreros recuerdan a compañeros fallecidos durante la lucha laboral, destacando que la protesta busca dignidad además de salarios.
Los obreros recuerdan a compañeros fallecidos durante la lucha laboral, destacando que la protesta busca dignidad además de salarios. HOMERO ESTRADA

El líder de los exobreros hizo un llamado directo al Gobierno Federal y a la Presidenta de la República: “Si de verdad quieren justicia social, que destraben esta subasta y garanticen que los trabajadores reciban lo que les corresponde. No es un favor, es un derecho”.

La marcha partió de las instalaciones de la acerera. Ahí, los manifestantes recordaron también a los compañeros fallecidos durante la lucha laboral, subrayando que la movilización no solo es por dinero, sino por la dignidad de miles de familias obreras en Monclova.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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