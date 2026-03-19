Obreros de AHMSA toman las calles de Monclova; exigen pagos y justicia

MONCLOVA, COAH.- Con un “viacrucis” simbólico que recorrió las calles de Monclova, obreros de AHMSA salieron este jueves a manifestarse para exigir el pago de salarios pendientes y que se destrabe de inmediato la subasta de la empresa. La movilización fue encabezada por Ervey Valenzuela, quien lideró a los trabajadores cansados de promesas incumplidas tras tres años de incertidumbre. Durante el recorrido, lanzaron consignas directas contra quienes consideran responsables del retraso: Alonso Ancira Elizondo, ex propietario de AHMSA; el gobernador Manolo Jiménez; el alcalde Carlos Villarreal; Ismael Leija, líder sindical de los obreros; la jueza Ruth Haggi Huerta; y la firma de Julio Villarreal. “Ya basta de decir que apoyan a los trabajadores cuando nunca han dado un peso ni una solución”, afirmó Valenzuela.

El dirigente señaló que la prioridad de esta exigencia es la liquidación de adeudos, sustento de las familias afectadas, y exigió transparencia total en el proceso mercantil. Criticó que Julio Villarreal busque beneficios personales mientras los obreros siguen a la espera de respuestas claras y documentos oficiales que indiquen quiénes serán los acreedores reales. Valenzuela advirtió que esta manifestación no será la última. “Así como salimos hoy sin avisar a nadie, así vamos a seguir. No vamos a permitir que autoridades estatales bloqueen nuestras acciones”, dijo, dejando claro que la presión continuará hasta que se cumpla con lo justo.

El líder de los exobreros hizo un llamado directo al Gobierno Federal y a la Presidenta de la República: “Si de verdad quieren justicia social, que destraben esta subasta y garanticen que los trabajadores reciban lo que les corresponde. No es un favor, es un derecho”. La marcha partió de las instalaciones de la acerera. Ahí, los manifestantes recordaron también a los compañeros fallecidos durante la lucha laboral, subrayando que la movilización no solo es por dinero, sino por la dignidad de miles de familias obreras en Monclova.

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