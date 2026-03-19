San Pedro, Coahuila, fortalece su infraestructura hídrica con inversión histórica de Manolo Jiménez

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Coahuila
/ 19 marzo 2026
    San Pedro, Coahuila, fortalece su infraestructura hídrica con inversión histórica de Manolo Jiménez
    El Gobierno de Coahuila puso en marcha el Gran Programa de Agua y Drenaje en el municipio de La Laguna. CORTESÍA

El programa cuenta con una inversión histórica de 90.3 millones de pesos

SAN PEDRO, COAH.- Bajo la premisa de ofrecer soluciones definitivas a las necesidades básicas de la población, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, puso en marcha el Gran Programa de Agua y Drenaje en San Pedro de las Colonias.

Con un presupuesto sin precedentes de 90.3 millones de pesos, esta iniciativa busca transformar radicalmente el suministro y saneamiento, tanto en la cabecera municipal como en las comunidades rurales.

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“Cerramos al 100 nuestra gira por La Laguna. En San Pedro arrancamos con nuestra amiga Brenda Güereca el Gran Programa de Agua Potable y Drenaje, con el cual vamos a mejorar la captación, conducción y distribución del agua. Con una inversión histórica y trabajo en equipo, seguimos cumpliendo con obras que mejoran la calidad de vida de miles de sampetrinos”, destacó el gobernador.

PUNTOS CLAVE DEL PROGRAMA

Modernización operativa: Rehabilitación de tanques de almacenamiento, equipamiento de rebombeo y mantenimiento correctivo de pozos de extracción.

Optimización de la red: Construcción de nuevas líneas de drenaje, interconexiones estratégicas y rehabilitación de cárcamos.

Apoyo directo: Entrega de tinacos para asegurar el almacenamiento doméstico en los sectores más vulnerables.

Durante el arranque, el Mandatario —acompañado por la alcaldesa Brenda Güereca— subrayó que esta intervención estatal permite acelerar obras que, de otro modo, habrían tomado años en concretarse.

Durante el arranque, el Mandatario —acompañado por la alcaldesa Brenda Güereca— subrayó que esta intervención estatal permite acelerar obras que, de otro modo, habrían tomado años en concretarse.

Por su parte, la CEAS confirmó que los trabajos iniciarán de forma inmediata para blindar al municipio ante el incremento en la demanda de agua por las altas temperaturas.

El director general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Lauro Villarreal Navarro, destacó que el Gran Programa de Agua y Drenaje para San Pedro marca un precedente en la infraestructura hídrica del municipio, al contemplar una inversión histórica destinada a ejecutar obras y acciones estratégicas que permitan mejorar de manera sustancial el abasto de agua potable.

$!90.3 millones de pesos invertirá Gobierno del Estado para garantizar el abastecimiento de agua en San Pedro de las Colonias.
90.3 millones de pesos invertirá Gobierno del Estado para garantizar el abastecimiento de agua en San Pedro de las Colonias. CORTESÍA

Señaló que este esfuerzo integral no solo responde a una demanda social largamente postergada, sino que también busca garantizar condiciones más equitativas en el acceso a servicios básicos, elevando así el bienestar de la población.

ESTRATEGIA ORIENTADA A FORTALECER LA CALIDAD DE VIDA

En ese mismo contexto, el gobernador Manolo Jiménez subrayó que los proyectos en materia de agua y saneamiento forman parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la calidad de vida de las familias coahuilenses. Explicó que su administración impulsa de manera paralela iniciativas en rubros clave como infraestructura social, salud, educación, desarrollo económico, apoyo al campo y seguridad, con el objetivo de generar un crecimiento equilibrado en todas las regiones del estado.

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Por su parte, la alcaldesa de San Pedro, Brenda Güereca Hernández, afirmó que el arranque de este programa representa un punto de inflexión para el municipio, al sentar las bases de una transformación profunda en las condiciones de vida de sus habitantes.

Reconoció además la presencia del Mandatario estatal, al considerar que su respaldo refleja un compromiso tangible con las necesidades de la región.

“Este programa no es únicamente obra pública; es una respuesta concreta a una problemática que por años ha afectado a miles de familias, y que hoy comienza a resolverse con acciones de fondo”, puntualizó.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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