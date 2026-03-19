San Pedro, Coahuila, fortalece su infraestructura hídrica con inversión histórica de Manolo Jiménez

Con un presupuesto sin precedentes de 90.3 millones de pesos, esta iniciativa busca transformar radicalmente el suministro y saneamiento, tanto en la cabecera municipal como en las comunidades rurales.

SAN PEDRO, COAH.- Bajo la premisa de ofrecer soluciones definitivas a las necesidades básicas de la población, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, puso en marcha el Gran Programa de Agua y Drenaje en San Pedro de las Colonias.

“Cerramos al 100 nuestra gira por La Laguna. En San Pedro arrancamos con nuestra amiga Brenda Güereca el Gran Programa de Agua Potable y Drenaje, con el cual vamos a mejorar la captación, conducción y distribución del agua. Con una inversión histórica y trabajo en equipo, seguimos cumpliendo con obras que mejoran la calidad de vida de miles de sampetrinos”, destacó el gobernador.

PUNTOS CLAVE DEL PROGRAMA

Modernización operativa: Rehabilitación de tanques de almacenamiento, equipamiento de rebombeo y mantenimiento correctivo de pozos de extracción.

Optimización de la red: Construcción de nuevas líneas de drenaje, interconexiones estratégicas y rehabilitación de cárcamos.

Apoyo directo: Entrega de tinacos para asegurar el almacenamiento doméstico en los sectores más vulnerables.

Durante el arranque, el Mandatario —acompañado por la alcaldesa Brenda Güereca— subrayó que esta intervención estatal permite acelerar obras que, de otro modo, habrían tomado años en concretarse.

Durante el arranque, el Mandatario —acompañado por la alcaldesa Brenda Güereca— subrayó que esta intervención estatal permite acelerar obras que, de otro modo, habrían tomado años en concretarse.

Por su parte, la CEAS confirmó que los trabajos iniciarán de forma inmediata para blindar al municipio ante el incremento en la demanda de agua por las altas temperaturas.

El director general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Lauro Villarreal Navarro, destacó que el Gran Programa de Agua y Drenaje para San Pedro marca un precedente en la infraestructura hídrica del municipio, al contemplar una inversión histórica destinada a ejecutar obras y acciones estratégicas que permitan mejorar de manera sustancial el abasto de agua potable.