Operativo de Seguridad Pública traslada a 150 reos al Cereso de Monclova; suman mil reubicados

MONCLOVA, COAH.- La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila encabezó un nuevo operativo de reubicación penitenciaria mediante el cual 150 personas privadas de la libertad fueron trasladadas al Centro Penitenciario Varonil de Monclova, alcanzando así la cifra de mil internos movilizados a este penal desde 2023.

El despliegue incluyó la participación coordinada de la Sedena, la Policía Estatal, el grupo PAR, la Agencia de Investigación Criminal y corporaciones municipales, quienes formaron un cerco de seguridad para resguardar el trayecto y el ingreso de los reclusos.

Este tipo de movimientos forma parte de las acciones revisadas en la Mesa de Seguridad Estatal, donde el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el fiscal general y el secretario de Seguridad analizan de manera permanente la operación del sistema penitenciario y las necesidades de redistribución de internos.

Fue en diciembre de 2023 cuando se realizó el primer traslado masivo de 150 reos hacia el penal monclovense. A dos años de aquel inicio, los operativos se han mantenido constantes hasta completar el millar de internos reubicados con esta última operación.

De acuerdo con Seguridad Pública, esta estrategia permitirá seguir fortaleciendo el control y funcionamiento del sistema penitenciario estatal, además de acercar a muchos internos a los municipios de donde provienen, facilitando así el contacto con sus familias y su proceso de reintegración.