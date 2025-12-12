En celebración guadalupana, Obispo Hilario González pide empleo y justicia para afectados por AHMSA

MONCLOVA, COAH.- Frente a una comunidad reunida con fe y esperanza, y con el monumento del Ave Fénix como recordatorio silencioso de lo que la ciudad ha perdido, el Obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González, lanzó un llamado urgente: que regresen los empleos y que por fin haya justicia para las miles de familias afectadas por el cierre de Altos Hornos de México.

En el marco del Día de la Virgen de Guadalupe, el obispo dedicó parte de su mensaje a la herida económica que Monclova y Frontera siguen cargando desde hace tres años.

“Hoy pedimos por nuestra gente, por quienes perdieron su trabajo y aún esperan respuestas. Le pedimos a la Virgen que se abran puertas, que vuelvan los empleos y que quienes quedaron en el abandono puedan recuperar su estabilidad”, expresó.

González recordó que no se trata solo de una empresa cerrada, sino de una tragedia social que dejó a miles sin salario, sin liquidaciones y sin rumbo.