En celebración guadalupana, Obispo Hilario González pide empleo y justicia para afectados por AHMSA
El obispo llamó a mantener la unidad social y a no desistir en los esfuerzos colectivos para reconstruir la economía regional
MONCLOVA, COAH.- Frente a una comunidad reunida con fe y esperanza, y con el monumento del Ave Fénix como recordatorio silencioso de lo que la ciudad ha perdido, el Obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González, lanzó un llamado urgente: que regresen los empleos y que por fin haya justicia para las miles de familias afectadas por el cierre de Altos Hornos de México.
En el marco del Día de la Virgen de Guadalupe, el obispo dedicó parte de su mensaje a la herida económica que Monclova y Frontera siguen cargando desde hace tres años.
“Hoy pedimos por nuestra gente, por quienes perdieron su trabajo y aún esperan respuestas. Le pedimos a la Virgen que se abran puertas, que vuelvan los empleos y que quienes quedaron en el abandono puedan recuperar su estabilidad”, expresó.
González recordó que no se trata solo de una empresa cerrada, sino de una tragedia social que dejó a miles sin salario, sin liquidaciones y sin rumbo.
“Muchos aún viven con la incertidumbre de no saber qué pasará con lo que se les debe. No podemos olvidar a esas familias”, dijo con firmeza.
El obispo insistió en la necesidad de que autoridades, empresarios y la sociedad misma no bajen los brazos y sigan buscando caminos para reconstruir la economía local.
“La Virgen de Guadalupe es esperanza, y hoy esa esperanza la pedimos para nuestra región, para que vuelva el trabajo digno y la justicia que tantos esperan”, agregó.
En una fecha marcada por la fe, el mensaje del obispo resonó como un recordatorio de que la crisis de AHMSA aún pesa, y que la ciudad no deja de pedir, de luchar y de confiar en que la recuperación algún día llegará.