Operativos antialcohol buscan salvar vidas, no recaudar afirma Policía Municipal de Monclova
La corporación aclara que los filtros tienen como prioridad reducir accidentes y proteger a la ciudadanía
MONCLOVA, COAH.- Con un enfoque preventivo y de cercanía con la ciudadanía, la Policía Municipal reforzó el mensaje de responsabilidad durante los operativos antialcohol que se realizan en la ciudad, al subrayar que el objetivo principal no es sancionar, sino salvar vidas y reducir accidentes viales.
Tania Ibarra, directora del área de Proximidad de la corporación, explicó que durante estos filtros se invita a las personas que consumieron alcohol a optar por alternativas seguras antes de conducir, como solicitar apoyo de familiares o utilizar el servicio de taxi.
“Pagar una multa nunca se va a comparar con pagar una vida o estar privado de la libertad”, enfatizó.
La funcionaria aclaró que los operativos no tienen fines recaudatorios, sino que responden a la necesidad de prevenir hechos lamentables, especialmente en temporadas en las que aumenta el consumo de bebidas alcohólicas.
Detalló que, por instrucciones del alcalde Carlos Villarreal y del director de Seguridad Pública, Gabriel Santos, los elementos implementan acciones de proximidad durante los filtros, incluyendo la instalación de módulos informativos para orientar a los automovilistas y promover una conducción responsable.
Ibarra reiteró que el alcohol al volante continúa siendo una de las principales causas de accidentes graves, por lo que insistió en la importancia de tomar decisiones conscientes antes de ponerse al volante, con el fin de evitar pérdidas humanas y consecuencias legales que pueden marcar de por vida.