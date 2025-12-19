Operativos antialcohol buscan salvar vidas, no recaudar afirma Policía Municipal de Monclova

Monclova
/ 19 diciembre 2025
    Operativos antialcohol buscan salvar vidas, no recaudar afirma Policía Municipal de Monclova
    Durante los operativos se orienta a los automovilistas sobre opciones seguras para regresar a casa. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La corporación aclara que los filtros tienen como prioridad reducir accidentes y proteger a la ciudadanía

MONCLOVA, COAH.- Con un enfoque preventivo y de cercanía con la ciudadanía, la Policía Municipal reforzó el mensaje de responsabilidad durante los operativos antialcohol que se realizan en la ciudad, al subrayar que el objetivo principal no es sancionar, sino salvar vidas y reducir accidentes viales.

Tania Ibarra, directora del área de Proximidad de la corporación, explicó que durante estos filtros se invita a las personas que consumieron alcohol a optar por alternativas seguras antes de conducir, como solicitar apoyo de familiares o utilizar el servicio de taxi.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Aumentan decomisos de drogas y cateos de la FGE; destacan baja en feminicidios y narcomenudeo

“Pagar una multa nunca se va a comparar con pagar una vida o estar privado de la libertad”, enfatizó.

$!Tania Ibarra, directora del área de Proximidad de la Policía Municipal.
Tania Ibarra, directora del área de Proximidad de la Policía Municipal. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La funcionaria aclaró que los operativos no tienen fines recaudatorios, sino que responden a la necesidad de prevenir hechos lamentables, especialmente en temporadas en las que aumenta el consumo de bebidas alcohólicas.

Detalló que, por instrucciones del alcalde Carlos Villarreal y del director de Seguridad Pública, Gabriel Santos, los elementos implementan acciones de proximidad durante los filtros, incluyendo la instalación de módulos informativos para orientar a los automovilistas y promover una conducción responsable.

Ibarra reiteró que el alcohol al volante continúa siendo una de las principales causas de accidentes graves, por lo que insistió en la importancia de tomar decisiones conscientes antes de ponerse al volante, con el fin de evitar pérdidas humanas y consecuencias legales que pueden marcar de por vida.

Temas


accidentes viales
Antialcohol
Seguridad

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un peregrinar

Un peregrinar
true

La O por lo divino
true

POLITICÓN: ¡Qué no la dejaron sola! Tania rechazó ayuda, pero le pasará factura electoral a Morena en Coahuila
Autoridades federales aseguraron un vehículo y la droga durante la intervención en el ejido La Tuna.

Vinculan a proceso a hombre detenido con más de 664 kg de mariguana en Saltillo
Según las autoridades, la operación fuera de área marca la primera vez que Kiev ataca en aguas neutrales.

Drones ucranianos destruyen un petrolero ruso en una ‘operación especial sin precedentes’
En Coahuila la venta de cuetes será severamente castigada.

Tolerancia cero: Castigará Coahuila hasta con un millón de pesos de multa la venta de cuetes
Planes. Saltillo ofrece opciones culturales y de entretenimiento durante el arranque de las vacaciones decembrinas, con actividades gratuitas, conciertos tributo y estrenos cinematográficos para todo público.

¿Qué hacer en Saltillo? Exposiciones fotográficas, actividades culturales en Villamagia y estreno en cines de ‘Avatar: Fuego y Cenizas’
Todos los años, alrededor de 1,35 millones de personas mueren en choques en caminos de todo el mundo.

¿La inteligencia artificial podría acabar con los accidentes automovilísticos? Existe la posibilidad