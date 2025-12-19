Operativos antialcohol buscan salvar vidas, no recaudar afirma Policía Municipal de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con un enfoque preventivo y de cercanía con la ciudadanía, la Policía Municipal reforzó el mensaje de responsabilidad durante los operativos antialcohol que se realizan en la ciudad, al subrayar que el objetivo principal no es sancionar, sino salvar vidas y reducir accidentes viales.

Tania Ibarra, directora del área de Proximidad de la corporación, explicó que durante estos filtros se invita a las personas que consumieron alcohol a optar por alternativas seguras antes de conducir, como solicitar apoyo de familiares o utilizar el servicio de taxi.

“Pagar una multa nunca se va a comparar con pagar una vida o estar privado de la libertad”, enfatizó.