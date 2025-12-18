Coahuila: Aumentan decomisos de drogas y cateos de la FGE; destacan baja en feminicidios y narcomenudeo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
En el primer año de Federico Fernández al frente de esta instancia reporta resultados que afianzan la seguridad
El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, presentó ante el Congreso de Coahuila el Informe de Resultados 2025, correspondiente a su primer año al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el que destacó un incremento considerable en los cateos y el aseguramiento de drogas, así como una disminución en la incidencia de narcomenudeo, feminicidios y homicidios dolosos.
Ante representantes de los distintos órdenes de gobierno, organizaciones civiles, fiscales especializados, fuerzas de seguridad y personal de la propia Fiscalía, Fernández Montañez informó que al cierre de 2025 se aseguraron en Coahuila 456 kilogramos de droga, seis mil 277 cartuchos útiles y 88 armas de fuego. Asimismo, se realizaron 517 cateos autorizados por la autoridad judicial como resultado de investigaciones delictivas.
TE PUEDE INTERESAR: Fue el 2025, con la menor cifra de homicidios dolosos en 30 años en Coahuila: Fiscal General
En comparación con el informe presentado al cierre de 2024, el volumen de droga asegurada aumentó de manera significativa, ya que ese año la Fiscalía reportó el decomiso de 143 kilos con 800 gramos de diversas sustancias, principalmente mariguana y cristal, y en menor proporción cocaína. En este rubro, el incremento fue de 261 por ciento.
También se registró un contraste notable en el número de cateos realizados. Mientras que en el informe de 2024 se reportaron 35 cateos propios, en 2025 la FGE cerró con 517 cateos coordinados.
En materia de seguridad, el fiscal general reveló que 2025 concluyó con un total de 84 homicidios dolosos, cifra que colocó a Coahuila como la segunda entidad del país con menor incidencia en este delito. Además, aseguró que la totalidad de estos casos se encuentran resueltos.
Agregó que durante el año fueron detenidas 280 personas por diversos delitos. En cuanto al narcomenudeo, indicó que se registró una reducción del 42 por ciento en las indagatorias respecto al año anterior, mientras que los feminicidios disminuyeron 57 por ciento, al contabilizarse únicamente nueve casos.
TE PUEDE INTERESAR: Operativos antidroga: Fiscalía reporta 52 cateos en Saltillo; cristal encabeza los decomisos
Fernández Montañez explicó que durante su primer año de gestión la institución se enfocó en tres ejes estratégicos: mejorar las condiciones laborales del personal, digitalizar los servicios que presta la Fiscalía y combatir el rezago en las carpetas de investigación.
En el primer rubro, detalló que se otorgó un aumento salarial a los agentes del Ministerio Público, quienes llevaban nueve años solicitándolo, además de mejoras para peritos, facilitadores y otros cargos. También se realizó un mantenimiento integral a las instalaciones de la Fiscalía, el primero en más de 20 años.
TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: lideran metanfetaminas y cristal aseguramientos sobre cocaína y mariguana
Respecto a la digitalización, señaló que la FGE avanza en el cumplimiento de una norma federal para la sistematización y digitalización de todo su archivo, lo que ha permitido que trámites como la expedición de constancias de hechos —uno de los servicios más solicitados— puedan realizarse actualmente en línea.
Finalmente, en el combate al rezago, informó que durante el año se logró una reducción del 33 por ciento en las investigaciones pendientes, de un total de 271 mil carpetas que se encontraban en curso sin atención. Esto implicó la resolución de 118 mil indagatorias a través de diversas vías.