Coahuila: Aumentan decomisos de drogas y cateos de la FGE; destacan baja en feminicidios y narcomenudeo

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, presentó ante el Congreso de Coahuila el Informe de Resultados 2025, correspondiente a su primer año al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el que destacó un incremento considerable en los cateos y el aseguramiento de drogas, así como una disminución en la incidencia de narcomenudeo, feminicidios y homicidios dolosos.

Ante representantes de los distintos órdenes de gobierno, organizaciones civiles, fiscales especializados, fuerzas de seguridad y personal de la propia Fiscalía, Fernández Montañez informó que al cierre de 2025 se aseguraron en Coahuila 456 kilogramos de droga, seis mil 277 cartuchos útiles y 88 armas de fuego. Asimismo, se realizaron 517 cateos autorizados por la autoridad judicial como resultado de investigaciones delictivas.

TE PUEDE INTERESAR: Fue el 2025, con la menor cifra de homicidios dolosos en 30 años en Coahuila: Fiscal General

En comparación con el informe presentado al cierre de 2024, el volumen de droga asegurada aumentó de manera significativa, ya que ese año la Fiscalía reportó el decomiso de 143 kilos con 800 gramos de diversas sustancias, principalmente mariguana y cristal, y en menor proporción cocaína. En este rubro, el incremento fue de 261 por ciento.

También se registró un contraste notable en el número de cateos realizados. Mientras que en el informe de 2024 se reportaron 35 cateos propios, en 2025 la FGE cerró con 517 cateos coordinados.