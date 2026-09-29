Otro golpe para la familia acerera de AHMSA: muere Marco Antonio Carlín, exobrero y líder sindical

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    Otro golpe para la familia acerera de AHMSA: muere Marco Antonio Carlín, exobrero y líder sindical
    Marco Antonio Carlín Ledezma, exdirigente sindical de AHMSA, falleció durante la madrugada del lunes. ARCHIVO
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La comunidad acerera de Monclova lamenta el fallecimiento del exdirigente sindical, ocurrido de manera repentina durante la madrugada del lunes

MONCLOVA, COAH.- Una nueva pérdida enluta a los extrabajadores de la empresa declarada en quiebra, Altos Hornos de México (AHMSA).

Marco Antonio Carlín Ledezma, quien dedicó parte de su vida a la lucha sindical y a la defensa de los derechos obreros, falleció de manera repentina durante la madrugada de ayer lunes.

Su muerte sorprendió a familiares y compañeros, luego de que comenzara a presentar complicaciones respiratorias. Aunque recibió auxilio de su familia, perdió la vida a consecuencia de un infarto.

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Carlín dejó huella en la organización sindical, donde ocupó distintos cargos tanto en el ámbito local como nacional. Antes de la paralización de AHMSA, formaba parte del Comité Nacional del Sindicato Nacional Democrático Minero, en el que se desempeñó como secretario de Asuntos Políticos.

Su historia sindical comenzó después de trabajar en la Planta Uno de la siderúrgica, donde estuvo asignado al departamento de Laminadora en Caliente, en el área de púlpitos, antes de incorporarse a la representación de los trabajadores.

Entre sus compañeros era conocido simplemente como “Carlín”, nombre con el que lo identificaban tanto en la planta como en las movilizaciones y actividades sindicales.

Su fallecimiento representa otra pérdida para la comunidad acerera de Monclova, integrada por trabajadores y familias que enfrentan desde hace años las consecuencias de la crisis de AHMSA.

Sus restos son velados en una capilla funeraria de la ciudad.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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