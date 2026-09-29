AIC e Interpol realizan operativo contra robo de vehículos en Coahuila

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en coordinación con Interpol, puso en marcha un operativo para detectar y combatir el robo de vehículos, particularmente aquellos procedentes de Estados Unidos. Las acciones forman parte del Operativo Car Back, que se desarrollará del 28 de septiembre al 9 de octubre de 2026 en distintas regiones de Coahuila.

Como parte del despliegue, elementos de la AIC instalarán revisiones en filtros de seguridad y realizarán inspecciones en plazas comerciales, con el objetivo de identificar vehículos relacionados con reportes de robo. La estrategia también contempla la colaboración con autoridades internacionales para fortalecer el intercambio de información y las acciones contra delitos relacionados con vehículos provenientes de Estados Unidos.

La Fiscalía estatal señaló que, durante los últimos dos años, la AIC ha participado en más de 25 deportaciones controladas en coordinación con autoridades estadounidenses, como parte de la cooperación que mantiene con agencias de ese país. El operativo permanecerá activo hasta el próximo 9 de octubre y, una vez concluido, la Fiscalía General del Estado informó que dará a conocer los resultados de las acciones realizadas.

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