AIC e Interpol realizan operativo contra robo de vehículos en Coahuila

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    AIC e Interpol realizan operativo contra robo de vehículos en Coahuila
    Elementos de la AIC participan en el Operativo Car Back en distintas regiones de Coahuila. CORTESÍA

Operativo Car Back se realizará del 28 de septiembre al 9 de octubre en distintas regiones del estado

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en coordinación con Interpol, puso en marcha un operativo para detectar y combatir el robo de vehículos, particularmente aquellos procedentes de Estados Unidos.

Las acciones forman parte del Operativo Car Back, que se desarrollará del 28 de septiembre al 9 de octubre de 2026 en distintas regiones de Coahuila.

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$!Las revisiones buscan detectar vehículos con reporte de robo, especialmente provenientes de Estados Unidos.
Las revisiones buscan detectar vehículos con reporte de robo, especialmente provenientes de Estados Unidos. CORTESÍA

Como parte del despliegue, elementos de la AIC instalarán revisiones en filtros de seguridad y realizarán inspecciones en plazas comerciales, con el objetivo de identificar vehículos relacionados con reportes de robo.

La estrategia también contempla la colaboración con autoridades internacionales para fortalecer el intercambio de información y las acciones contra delitos relacionados con vehículos provenientes de Estados Unidos.

$!AIC e Interpol coordinan acciones para combatir el robo y tráfico de vehículos en Coahuila.
AIC e Interpol coordinan acciones para combatir el robo y tráfico de vehículos en Coahuila. CORTESÍA

La Fiscalía estatal señaló que, durante los últimos dos años, la AIC ha participado en más de 25 deportaciones controladas en coordinación con autoridades estadounidenses, como parte de la cooperación que mantiene con agencias de ese país.

El operativo permanecerá activo hasta el próximo 9 de octubre y, una vez concluido, la Fiscalía General del Estado informó que dará a conocer los resultados de las acciones realizadas.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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