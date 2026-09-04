Pacientes denuncian condiciones insalubres en Urgencias de la Clínica 7 de Monclova

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Monclova
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    Pacientes denuncian condiciones insalubres en Urgencias de la Clínica 7 de Monclova
    Además de su padecimiento, los enfermos tienen que soportar altas temperaturas y condiciones inhumanas. LIDIET MEXICANO

Afirman que abundan los malos olores y moscas

MONCLOVA, COAH.- Un verdadero calvario viven pacientes y familiares en el área de Urgencias de la Clínica 7 del IMSS en Monclova, donde el intenso calor, los malos olores y la presencia de moscas han convertido la espera por atención médica en una situación insoportable.

Arnulfo Treviño, paciente de la institución, a través de redes sociales denunció las precarias condiciones que enfrentan desde hace varios días, particularmente por las altas temperaturas en el interior del área.

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“Estamos en la Clínica 7, en Urgencias, tres días, con el calor insoportable y lleno de bichos, olores, moscas. Por favor hagan algo”, denunció.

Treviño señaló que la problemática ya fue reportada al personal del hospital, pero la respuesta que han recibido es que el área se encuentra en mantenimiento.

Sin embargo, mientras los trabajos continúan, pacientes y familiares deben permanecer durante horas en un espacio donde el calor resulta sofocante, además de soportar malos olores y la presencia de insectos.

La situación resulta todavía más preocupante al tratarse de un área de Urgencias, donde se atiende a personas que llegan con distintos padecimientos y que requieren condiciones adecuadas mientras esperan recibir atención médica.

Ante esta situación, Arnulfo Treviño y otros derechohabientes exigieron una solución inmediata al IMSS, al considerar que no es digno que pacientes y trabajadores tengan que soportar estas condiciones dentro de un hospital.

Los afectados hicieron un llamado a las autoridades de la institución para que aceleren los trabajos de mantenimiento y restablezcan cuanto antes condiciones dignas y seguras en el área de Urgencias.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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