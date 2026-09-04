Volcadura deja tres mujeres sin vida y seis personas lesionadas en la Saltillo-Monclova

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Coahuila
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    Volcadura deja tres mujeres sin vida y seis personas lesionadas en la Saltillo-Monclova
    Corporaciones de Saltillo, Ramos Arizpe, Castaños y Monclova participaron en la atención del accidente registrado sobre la carretera federal 57. MARTÍN ROJAS

Sobrevivientes señalaron que uno de los neumáticos habría estallado antes de que la conductora perdiera el control; nueve personas viajaban en la unidad

Tres mujeres perdieron la vida y otras seis personas resultaron lesionadas luego de que una camioneta de pasajeros volcara durante la noche del jueves sobre la carretera federal 57, en el tramo Saltillo-Monclova.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas en las inmediaciones del entronque al ejido Plan de Guadalupe, entre los kilómetros 96 y 105, cuando una Suzuki Ertiga se desplazaba con dirección hacia Monclova.

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De acuerdo con los primeros testimonios proporcionados por los sobrevivientes, el vehículo circulaba normalmente cuando uno de los neumáticos habría estallado, lo que provocó que la conductora perdiera el control de la dirección.

La unidad salió de la carpeta asfáltica y posteriormente volcó en repetidas ocasiones. Sus nueve ocupantes sufrieron lesiones de diversa consideración.

$!Seis sobrevivientes fueron auxiliados y llevados a hospitales de Saltillo y Monclova para recibir atención médica.
Seis sobrevivientes fueron auxiliados y llevados a hospitales de Saltillo y Monclova para recibir atención médica. MARTÍN ROJAS

Tras recibir el reporte, se movilizaron cuerpos de emergencia de Saltillo, Ramos Arizpe, Castaños y Monclova. Al arribar, los rescatistas localizaron a tres mujeres sin vida, quienes fallecieron a consecuencia de las lesiones sufridas durante el accidente.

Una de las víctimas fue identificada como Gabriela Hernández Ibarra, de 32 años, mientras que las otras dos mujeres permanecían sin identificar. De acuerdo con la información recabada en el lugar, una tendría entre 25 y 30 años y la otra entre 20 y 25 años.

La conductora, identificada como Cynthia Estephanie, de 34 años, sobrevivió al accidente. Según los primeros reportes, portaba el cinturón de seguridad y presentó una contusión en la nariz. Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe la trasladaron en código amarillo a la Clínica 2 del IMSS.

$!La Suzuki Ertiga salió de la carpeta asfáltica y volcó en repetidas ocasiones cuando circulaba con dirección a Monclova.
La Suzuki Ertiga salió de la carpeta asfáltica y volcó en repetidas ocasiones cuando circulaba con dirección a Monclova. MARTÍN ROJAS

Los otros cinco sobrevivientes, todos hombres, también fueron auxiliados por las distintas corporaciones y trasladados a hospitales de Saltillo y Monclova para recibir atención médica.

En las labores participaron unidades de SAMU Saltillo, Cruz Roja Mexicana de Monclova, Protección Civil de Castaños y Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, además de otras corporaciones de emergencia.

$!Cuerpos de auxilio de distintos municipios se movilizaron durante la noche para atender a las personas involucradas en el accidente.
Cuerpos de auxilio de distintos municipios se movilizaron durante la noche para atender a las personas involucradas en el accidente. MARTÍN ROJAS

Las autoridades acordonaron el área mientras se realizaban las primeras diligencias para determinar las causas del accidente. Personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos.

Los cuerpos de las tres mujeres fueron trasladados para la necropsia correspondiente y continuar con los procedimientos de identificación de las dos víctimas cuya identidad permanecía pendiente.

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