PAN registra a Héctor Garza como candidato por el Distrito V

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Monclova
/ 28 abril 2026
    PAN registra a Héctor Garza como candidato por el Distrito V
    El aspirante panista presentó su documentación ante autoridades electorales durante el proceso de registro en Monclova. LIDIET MEXICANO

Acompañado por militantes y dirigencia, el aspirante acudió ante el IEC para formalizar su participación en el proceso electoral

MONCLOVA, COAH.– Militantes, simpatizantes y dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) acompañaron a Héctor Garza Martínez, en Monclova, para su registro como candidato a diputado local por el Distrito V, ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

Acudió junto a su familia, así como con la dirigente estatal del partido, Elisa Maldonado, y la dirigente local, Ana Osoria, donde recibió la constancia que formaliza su participación en el proceso electoral. Como suplente fue registrado Carlos Herrera.

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Tras completar el trámite, el candidato señaló que su participación busca representar las necesidades de la ciudadanía y llevarlas al Congreso. Explicó que su proyecto está enfocado en escuchar a los distintos sectores y traducir sus demandas en iniciativas de ley.

“El PAN no va solo, va con la ciudadanía de Monclova. Vamos con el pueblo, y el pueblo va a hacer la diferencia”, expresó ante simpatizantes que lo recibieron con porras a su salida del organismo electoral.

Sobre el proceso electoral, consideró que las campañas deben desarrollarse con respeto y propuestas, sin confrontaciones. Además, dijo confiar en el respaldo ciudadano. “Creemos en el triunfo con la ciudadanía, porque los mejores gobiernos son de Acción Nacional”, afirmó.

Garza Martínez también agradeció a su familia y a quienes lo acompañaron en su registro, al señalar que el partido representa a las familias de Monclova.

Por su parte, la dirigente estatal del PAN, Elisa Maldonado, hizo un llamado a la participación ciudadana en el proceso electoral. “Hay que involucrarse, escuchar las propuestas de cada uno de los participantes. Entre más participe la sociedad, es mejor”, expresó.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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