PAN registra a Héctor Garza como candidato por el Distrito V

Acudió junto a su familia, así como con la dirigente estatal del partido, Elisa Maldonado, y la dirigente local, Ana Osoria, donde recibió la constancia que formaliza su participación en el proceso electoral. Como suplente fue registrado Carlos Herrera.

MONCLOVA, COAH.– Militantes, simpatizantes y dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) acompañaron a Héctor Garza Martínez, en Monclova , para su registro como candidato a diputado local por el Distrito V, ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

Tras completar el trámite, el candidato señaló que su participación busca representar las necesidades de la ciudadanía y llevarlas al Congreso. Explicó que su proyecto está enfocado en escuchar a los distintos sectores y traducir sus demandas en iniciativas de ley.

“El PAN no va solo, va con la ciudadanía de Monclova. Vamos con el pueblo, y el pueblo va a hacer la diferencia”, expresó ante simpatizantes que lo recibieron con porras a su salida del organismo electoral.

Sobre el proceso electoral, consideró que las campañas deben desarrollarse con respeto y propuestas, sin confrontaciones. Además, dijo confiar en el respaldo ciudadano. “Creemos en el triunfo con la ciudadanía, porque los mejores gobiernos son de Acción Nacional”, afirmó.

Garza Martínez también agradeció a su familia y a quienes lo acompañaron en su registro, al señalar que el partido representa a las familias de Monclova.

Por su parte, la dirigente estatal del PAN, Elisa Maldonado, hizo un llamado a la participación ciudadana en el proceso electoral. “Hay que involucrarse, escuchar las propuestas de cada uno de los participantes. Entre más participe la sociedad, es mejor”, expresó.