PAN registra a Héctor Garza como candidato por el Distrito V
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Acompañado por militantes y dirigencia, el aspirante acudió ante el IEC para formalizar su participación en el proceso electoral
MONCLOVA, COAH.– Militantes, simpatizantes y dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) acompañaron a Héctor Garza Martínez, en Monclova, para su registro como candidato a diputado local por el Distrito V, ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC).
Acudió junto a su familia, así como con la dirigente estatal del partido, Elisa Maldonado, y la dirigente local, Ana Osoria, donde recibió la constancia que formaliza su participación en el proceso electoral. Como suplente fue registrado Carlos Herrera.
Tras completar el trámite, el candidato señaló que su participación busca representar las necesidades de la ciudadanía y llevarlas al Congreso. Explicó que su proyecto está enfocado en escuchar a los distintos sectores y traducir sus demandas en iniciativas de ley.
“El PAN no va solo, va con la ciudadanía de Monclova. Vamos con el pueblo, y el pueblo va a hacer la diferencia”, expresó ante simpatizantes que lo recibieron con porras a su salida del organismo electoral.
Sobre el proceso electoral, consideró que las campañas deben desarrollarse con respeto y propuestas, sin confrontaciones. Además, dijo confiar en el respaldo ciudadano. “Creemos en el triunfo con la ciudadanía, porque los mejores gobiernos son de Acción Nacional”, afirmó.
Garza Martínez también agradeció a su familia y a quienes lo acompañaron en su registro, al señalar que el partido representa a las familias de Monclova.
Por su parte, la dirigente estatal del PAN, Elisa Maldonado, hizo un llamado a la participación ciudadana en el proceso electoral. “Hay que involucrarse, escuchar las propuestas de cada uno de los participantes. Entre más participe la sociedad, es mejor”, expresó.