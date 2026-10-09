Paramédicos de Monclova, entre los finalistas del rally nacional de Cruz Roja

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Monclova
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    Paramédicos de Monclova, entre los finalistas del rally nacional de Cruz Roja
    Los voluntarios de Cruz Roja Monclova que representaron a Coahuila en el rally nacional de trauma prehospitalario en Aguascalientes. REDES SOCIALES

El equipo coahuilense, integrado por voluntarios de Monclova y Acuña, compite en Aguascalientes por un lugar entre los tres primeros del país

Voluntarios de la Cruz Roja Mexicana Delegación Monclova avanzaron hasta la etapa final de la Competencia Nacional de Atención Prehospitalaria de Trauma (PHTLS), realizada en el marco de la Convención Nacional de Cruz Roja Mexicana en Aguascalientes.

El equipo representativo de Coahuila está integrado por Luis Felipe Vera, de Ciudad Acuña, e Irving Liñán, Héctor Cobas, Emilio Muñoz y Julio Romo, de Monclova, quienes se desempeñan en el área de Capacitación. Los voluntarios compitieron contra delegaciones de los 32 estados y quedaron entre los 28 equipos finalistas.

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“Para nosotros es un orgullo como elementos de la institución ver que el tiempo y los años de experiencia que tenemos tanto en lo prehospitalario como en el área de capacitación nos ha permitido llegar a representar a nuestro estado”, expresó Julio César Romo Soto, encargado de Capacitación de la delegación Monclova.

$!Los participantes se desempeñan en el área de Capacitación de la delegación Monclova y compitieron contra los 32 estados.
Los participantes se desempeñan en el área de Capacitación de la delegación Monclova y compitieron contra los 32 estados. REDES SOCIALES

El rally evalúa la atención a pacientes politraumatizados en escenarios de alta complejidad, que incluyen traslado en helicóptero, cuidados críticos e intensivos y atención en desastres.

La delegación coahuilense hizo sinergia con José Ignacio Arroyo, representante de Zacatecas, para integrar los equipos que participaron en el rally. La meta del rally es colocarse entre los tres primeros lugares del país.

$!El equipo coahuilense durante las actividades de la Convención Nacional de Cruz Roja Mexicana.
El equipo coahuilense durante las actividades de la Convención Nacional de Cruz Roja Mexicana. REDES SOCIALES

La participación de los voluntarios refleja, de acuerdo con la institución, el trabajo que realiza Cruz Roja para mantener actualizados los conocimientos y competencias de su personal operativo, particularmente en áreas relacionadas con la atención de emergencias y trauma.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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