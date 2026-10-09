Paramédicos de Monclova, entre los finalistas del rally nacional de Cruz Roja

Voluntarios de la Cruz Roja Mexicana Delegación Monclova avanzaron hasta la etapa final de la Competencia Nacional de Atención Prehospitalaria de Trauma (PHTLS), realizada en el marco de la Convención Nacional de Cruz Roja Mexicana en Aguascalientes. El equipo representativo de Coahuila está integrado por Luis Felipe Vera, de Ciudad Acuña, e Irving Liñán, Héctor Cobas, Emilio Muñoz y Julio Romo, de Monclova, quienes se desempeñan en el área de Capacitación. Los voluntarios compitieron contra delegaciones de los 32 estados y quedaron entre los 28 equipos finalistas.

“Para nosotros es un orgullo como elementos de la institución ver que el tiempo y los años de experiencia que tenemos tanto en lo prehospitalario como en el área de capacitación nos ha permitido llegar a representar a nuestro estado”, expresó Julio César Romo Soto, encargado de Capacitación de la delegación Monclova.

El rally evalúa la atención a pacientes politraumatizados en escenarios de alta complejidad, que incluyen traslado en helicóptero, cuidados críticos e intensivos y atención en desastres. La delegación coahuilense hizo sinergia con José Ignacio Arroyo, representante de Zacatecas, para integrar los equipos que participaron en el rally. La meta del rally es colocarse entre los tres primeros lugares del país.

La participación de los voluntarios refleja, de acuerdo con la institución, el trabajo que realiza Cruz Roja para mantener actualizados los conocimientos y competencias de su personal operativo, particularmente en áreas relacionadas con la atención de emergencias y trauma.