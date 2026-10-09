Pierde paciente la visión de un ojo tras tratamiento estético en Monclova

El caso se encuentra en proceso judicial contra Cecilia Purificación “N”, propietaria del establecimiento, investigada por el delito de lesiones. Durante la audiencia inicial, la representación legal de la afectada solicitó el aseguramiento del inmueble, medida que fue ordenada por un juez.

MONCLOVA, COAH.– Hasta tres millones de pesos busca obtener como reparación del daño Cinthia “N”, quien perdió de manera irreversible la visión del ojo derecho después de someterse a un tratamiento estético en Renace Beauty Center by Cecilia de la Fuente, en Monclova .

De acuerdo con Héctor Ramón Garza, asesor jurídico de Cinthia, la paciente acudió al establecimiento el 3 de febrero de 2024 para recibir un tratamiento de plasma rico en plaquetas, por el que pagó aproximadamente 2 mil 500 pesos.

Tras el procedimiento, comenzó a presentar molestias y posteriormente perdió por completo la visión del ojo derecho. La afectación, explicó el representante legal, quedó respaldada mediante certificados médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y valoraciones de especialistas particulares.

A partir de entonces, la paciente ha tenido que afrontar consultas, estudios y tratamientos, con gastos que ascienden aproximadamente a 200 mil pesos, según lo informado por su asesor jurídico.

La cantidad reclamada como reparación del daño contempla tanto las erogaciones médicas como las consecuencias que la discapacidad visual permanente podría tener en la vida laboral y económica de la afectada.

En el proceso también se ha señalado que, hasta el momento, no se ha acreditado que la propietaria cuente con los estudios, la preparación profesional o la cédula necesaria para realizar este tipo de procedimientos. La defensa podrá presentar las pruebas que considere pertinentes para esclarecer este punto.

Cecilia Purificación “N” permanece en libertad, aunque está sujeta a medidas cautelares, entre ellas, la prohibición de acercarse a la denunciante. El establecimiento continuará asegurado mientras se desarrolla el procedimiento judicial, cuya siguiente etapa está prevista para la próxima semana.