Pierde paciente la visión de un ojo tras tratamiento estético en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Pierde paciente la visión de un ojo tras tratamiento estético en Monclova
    El establecimiento de dermocosmiatría permanecerá asegurado mientras continúa el procedimiento judicial contra su propietaria. REDES SOCIALES

La afectada gastó alrededor de 200 mil pesos en atención médica; la propietaria del establecimiento enfrenta un proceso penal y debe cumplir medidas cautelares

MONCLOVA, COAH.– Hasta tres millones de pesos busca obtener como reparación del daño Cinthia “N”, quien perdió de manera irreversible la visión del ojo derecho después de someterse a un tratamiento estético en Renace Beauty Center by Cecilia de la Fuente, en Monclova.

El caso se encuentra en proceso judicial contra Cecilia Purificación “N”, propietaria del establecimiento, investigada por el delito de lesiones. Durante la audiencia inicial, la representación legal de la afectada solicitó el aseguramiento del inmueble, medida que fue ordenada por un juez.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/jueza-da-reves-a-ciesa-y-rechaza-prorroga-da-como-fecha-limite-el-13-de-octubre-para-que-garantice-compra-de-ahmsa-BH24016421

De acuerdo con Héctor Ramón Garza, asesor jurídico de Cinthia, la paciente acudió al establecimiento el 3 de febrero de 2024 para recibir un tratamiento de plasma rico en plaquetas, por el que pagó aproximadamente 2 mil 500 pesos.

Tras el procedimiento, comenzó a presentar molestias y posteriormente perdió por completo la visión del ojo derecho. La afectación, explicó el representante legal, quedó respaldada mediante certificados médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y valoraciones de especialistas particulares.

A partir de entonces, la paciente ha tenido que afrontar consultas, estudios y tratamientos, con gastos que ascienden aproximadamente a 200 mil pesos, según lo informado por su asesor jurídico.

La cantidad reclamada como reparación del daño contempla tanto las erogaciones médicas como las consecuencias que la discapacidad visual permanente podría tener en la vida laboral y económica de la afectada.

En el proceso también se ha señalado que, hasta el momento, no se ha acreditado que la propietaria cuente con los estudios, la preparación profesional o la cédula necesaria para realizar este tipo de procedimientos. La defensa podrá presentar las pruebas que considere pertinentes para esclarecer este punto.

Cecilia Purificación “N” permanece en libertad, aunque está sujeta a medidas cautelares, entre ellas, la prohibición de acercarse a la denunciante. El establecimiento continuará asegurado mientras se desarrolla el procedimiento judicial, cuya siguiente etapa está prevista para la próxima semana.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/simas-monclova-lleva-a-escuelas-el-cuidado-del-agua-y-lanza-concurso-de-calaveritas-FH24011325

El asesor jurídico agregó que existen otras dos personas que presuntamente pudieron resultar afectadas por procedimientos efectuados en la clínica, pero sus casos todavía no han sido formalizados mediante la documentación correspondiente.

Por ello, invitó a quienes consideren haber sufrido daños similares a presentar sus denuncias ante las autoridades, a fin de que los hechos sean investigados y se determinen las responsabilidades que correspondan.

(Con información de La Prensa de Coahuila)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cateos
Salud
Seguridad

Localizaciones


Monclova

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Andy y Pío, buscando la cobija

Andy y Pío, buscando la cobija
La bruja del Teatro García Carrillo: historias de terror y leyendas de Saltillo

La bruja del Teatro García Carrillo: historias de terror y leyendas de Saltillo
true

Coahuila: Hoy, consejo político del PRI en la capital del acero
En Texas hay liderazgos que han planteado la necesidad de extender el tren de Nuevo Laredo a San Antonio.

Texanos piden extender tren Saltillo-Nuevo Laredo hasta San Antonio
El comunicado, firmado por Arturo Domínguez, indica que no existe un cambio en su intención de concretar la operación.

CIESA reafirma interés por AHMSA tras rechazo de prórroga por parte de Juzgado

Cimarrones UABC visita Saltillo con registro de 0-3 en la temporada 2026 de ONEFA.

Lobos UAdeC vs Cimarrones UABC: horario y dónde ver el duelo de ONEFA
La jurista sudafricana Navanethem Pillay recibió el Nobel de la Paz 2026 por su defensa de los derechos humanos y el derecho internacional. Donald Trump figuraba entre los aspirantes al galardón.

¡No fue para Trump!... Otorgan premio Nobel de la Paz 2026 a Navanethem Pillay por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional
La empresaria estadounidense considerada como una de las más ricas y con influencia en la presidencia de Estados Unidos, Susan Dell (de 62 años) llamó la atención al volverse viral en redes sociales.

Del bótox a ‘reptiliana’: La imagen de Susan Dell con Trump que volvió loco a internet