Pavimentan calles de la colonia El Roble en Monclova, con inversión de casi 2 mdp

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    Pavimentan calles de la colonia El Roble en Monclova, con inversión de casi 2 mdp
    El Ayuntamiento de Monclova entregó las obras de pavimentación de las calles Luis Donaldo Colosio y Alamillos, en la colonia El Roble. LIDIET MEXICANO

Con una inversión cercana a los 2 millones de pesos, el Ayuntamiento de Monclova pavimentó las calles Luis Donaldo Colosio y Alamillos, en la colonia El Roble, como parte del plan Prendamos Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión cercana a los 2 millones de pesos, el Ayuntamiento de Monclova pavimentó las calles Luis Donaldo Colosio y Alamillos, en la colonia El Roble, como parte del plan de inversión Prendamos Monclova.

En la calle Luis Donaldo Colosio se pavimentaron mil 54 metros cuadrados, además de colocar 158 metros cúbicos de material base, 2 mil 635 litros de emulsión asfáltica, 53 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente y 230 metros lineales de cordón de concreto hidráulico, además de pintura.

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$!Los trabajos buscan mejorar la conexión de El Roble con otros sectores de Monclova y facilitar el crecimiento urbano.
Los trabajos buscan mejorar la conexión de El Roble con otros sectores de Monclova y facilitar el crecimiento urbano. LIDIET MEXICANO

En la calle Alamillos se realizaron mil 300 metros cuadrados de pavimentación, con 197 metros cúbicos de material base, 3 mil 200 litros de emulsión asfáltica, 65 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente y 300 metros lineales de cordón hidráulico y pintura.

Los trabajos forman parte de un proyecto de interconectividad que contempla comunicar la colonia El Roble con el sector 288, La Amistad y, posteriormente, con el bulevar Óscar Flores Tapia.

También se tiene identificada la posibilidad de prolongar la calle Luis Donaldo Colosio dos cuadras más, donde se contempla trabajar en infraestructura de drenaje para continuar con la conexión hacia el Óscar Flores Tapia.

Durante la entrega de las obras, el alcalde Carlos Villarreal señaló que para 2027 se proyecta, en coordinación con el Gobierno del Estado, una inversión de entre 400 y 450 millones de pesos en obras para Monclova.

De este monto, alrededor de 250 millones de pesos serían destinados a agua, drenaje, pavimentación y recarpeteo, mientras que para este sector se buscarían entre 45 y 60 millones de pesos para obras de agua y drenaje.

El alcalde destacó que se trata de infraestructura que en ocasiones no es visible, pero que resulta necesaria para atender el crecimiento de la ciudad y mejorar la calidad de vida de las familias.

$!Las obras representaron una inversión cercana a los 2 millones de pesos como parte del plan Prendamos Monclova.
Las obras representaron una inversión cercana a los 2 millones de pesos como parte del plan Prendamos Monclova. LIDIET MEXICANO

“Todo mundo quiere hacer obras de lo que se ve y se nos olvida lo que se siente”, expresó.

Añadió que también se trabaja en proyectos de conectividad vial, infraestructura urbana y mejoras a las rutas de transporte, con el objetivo de comunicar los diferentes sectores de la ciudad y acompañar el crecimiento de Monclova.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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