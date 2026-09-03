Pavimentan calles de la colonia El Roble en Monclova, con inversión de casi 2 mdp

En la calle Luis Donaldo Colosio se pavimentaron mil 54 metros cuadrados, además de colocar 158 metros cúbicos de material base, 2 mil 635 litros de emulsión asfáltica, 53 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente y 230 metros lineales de cordón de concreto hidráulico, además de pintura.

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión cercana a los 2 millones de pesos, el Ayuntamiento de Monclova pavimentó las calles Luis Donaldo Colosio y Alamillos, en la colonia El Roble, como parte del plan de inversión Prendamos Monclova.

En la calle Alamillos se realizaron mil 300 metros cuadrados de pavimentación, con 197 metros cúbicos de material base, 3 mil 200 litros de emulsión asfáltica, 65 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente y 300 metros lineales de cordón hidráulico y pintura.

Los trabajos forman parte de un proyecto de interconectividad que contempla comunicar la colonia El Roble con el sector 288, La Amistad y, posteriormente, con el bulevar Óscar Flores Tapia.

También se tiene identificada la posibilidad de prolongar la calle Luis Donaldo Colosio dos cuadras más, donde se contempla trabajar en infraestructura de drenaje para continuar con la conexión hacia el Óscar Flores Tapia.

Durante la entrega de las obras, el alcalde Carlos Villarreal señaló que para 2027 se proyecta, en coordinación con el Gobierno del Estado, una inversión de entre 400 y 450 millones de pesos en obras para Monclova.

De este monto, alrededor de 250 millones de pesos serían destinados a agua, drenaje, pavimentación y recarpeteo, mientras que para este sector se buscarían entre 45 y 60 millones de pesos para obras de agua y drenaje.

El alcalde destacó que se trata de infraestructura que en ocasiones no es visible, pero que resulta necesaria para atender el crecimiento de la ciudad y mejorar la calidad de vida de las familias.