Hospitalizan a tres niños tras ingerir veneno y una pila, en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una jornada crítica para la seguridad infantil se registró en Monclova, luego de que tres menores de corta edad fueran ingresados de urgencia a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los incidentes, ocurridos de manera casi simultánea durante la noche del pasado miércoles, involucraron la ingesta de sustancias tóxicas y objetos sólidos, activando de inmediato los protocolos de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

De acuerdo con la información proporcionada por Martha Lucía Herrera Ramírez, subprocuradora de la Pronnif en la Región Centro, la Clínica 7 del IMSS reportó el ingreso de tres pacientes pediátricos en condiciones de riesgo. En dos de los casos, los menores consumieron raticida, una sustancia altamente letal si no se interviene a tiempo; en el tercer evento, un infante ingirió una batería de tipo pila, objeto que representa un peligro doble por la obstrucción física y el riesgo de quemaduras químicas internas.

ESTADO DE LAS VÍCTIMAS Y PROCEDIMIENTOS MÉDICOS

Tras el arribo de los cuerpos de auxilio y la atención en el área de urgencias, se confirmó que el menor que tragó la pila fue sometido a un procedimiento de extracción exitoso. Debido a la rapidez de la intervención, este paciente ya fue dado de alta tras descartarse lesiones mayores.

Por otro lado, los dos niños que ingirieron raticida permanecen bajo estrecha vigilancia médica. El personal de salud aplicó lavados gástricos y tratamientos de desintoxicación para estabilizar sus funciones vitales. Aunque su estado se reporta como estable, los médicos mantienen a ambos bajo observación para monitorear posibles efectos residuales del veneno, previendo su posible egreso en las próximas horas.

INVESTIGACIÓN POR OMISIÓN DE CUIDADOS

La Pronnif inició las diligencias correspondientes para realizar el peritaje del entorno familiar en cada uno de los expedientes. Herrera Ramírez detalló que las víctimas son infantes de entre uno y dos años de edad, una etapa del desarrollo donde la exploración oral es el método principal de aprendizaje.

La autoridad estatal busca deslindar responsabilidades y determinar si estos hechos, que se concentraron en un solo día, fueron accidentes fortuitos o si existe una omisión grave en la vigilancia por parte de los adultos responsables. La funcionaria advirtió que sustancias como el raticida suelen ser confundidas con dulces o botanas por los menores debido a su forma y color, lo que eleva el riesgo de tragedia en hogares donde no se almacenan de manera segura bajo llave.

