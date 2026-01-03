Coahuila: ‘Regularización de autos chocolate no se cancela, solo se ajusta’

La regularización de vehículos de procedencia extranjera en México no se cancela, sino que entra en una nueva etapa de ajustes destinados a ordenar su aplicación y frenar prácticas irregulares que se habían normalizado en distintos puntos del país. Así lo afirmó Raúl Villarreal Cervantes, presidente nacional de la Unión de Defensa Patrimonial en Coahuila.

El dirigente explicó que el decreto federal continúa vigente y mantendrá su validez hasta el 30 de septiembre de 2026, por lo que descartó que exista una suspensión del programa. Señaló que la modificación responde a la necesidad de corregir fallas que provocaron confusión entre los propietarios y derivaron en actos arbitrarios durante revisiones viales.

De acuerdo con Villarreal Cervantes, el espíritu del decreto siempre fue social: brindar una alternativa legal a familias que no cuentan con los recursos suficientes para importar un vehículo por los canales tradicionales, cuyos costos pueden rebasar los 15 mil pesos. No obstante, reconoció que el esquema fue desvirtuado al permitir la regularización de unidades que no correspondían a ese objetivo.

Uno de los cambios más relevantes es la exclusión definitiva de marcas consideradas de lujo y de transporte pesado, con lo cual se busca evitar que el programa sea utilizado con fines comerciales o de lucro. Esta medida, subrayó, pretende cerrar la puerta a abusos que afectaron la credibilidad del proceso.

El presidente de la Unión de Defensa Patrimonial aclaró que los propietarios que cumplan con los requisitos establecidos —como que el vehículo haya ingresado al país antes del 19 de octubre de 2021 y que se apeguen a los lineamientos administrativos vigentes— podrán continuar con su trámite de regularización sin contratiempos.

En cuanto a los vehículos que aún circulan con placas de organizaciones civiles o asociaciones patrimoniales, señaló que no existe una instrucción general para su aseguramiento, ya que cualquier decomiso sin un procedimiento legal representaría una violación a los derechos patrimoniales de los ciudadanos.

Finalmente, Villarreal Cervantes reconoció que aún están pendientes los lineamientos secundarios que definirán la aplicación puntual de las modificaciones, aunque confió en que estas medidas permitirán dar mayor certeza jurídica, reducir actos de corrupción y devolver orden al proceso de regularización de vehículos de procedencia extranjera.

Según el decreto modificado, quedan fuera del esquema de nacionalización unidades de marcas como Freightliner, International, Cadillac, Lincoln, Lexus, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, Infiniti, Audi, Hummer, Tesla, Jaguar, Land Rover, McLaren, Aston Martin, Porsche, Alfa Romeo, Maserati, Lotus, Lamborghini, Bentley, Acura y Buick.