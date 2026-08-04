Presentan en Monclova Coahuila 1000; esperan más de 400 participantes de México y el extranjero

El evento se desarrollará del 13 al 16 de agosto y tendrá como punto de llegada la ciudad de Monclova, donde autoridades estatales, municipales y organizadores destacaron el impacto turístico, económico y de promoción que representa para Coahuila.

MONCLOVA, COAH.- Con una expectativa de reunir a más de 400 participantes nacionales e internacionales y generar una derrama económica superior a los 50 millones de pesos, fue presentada este martes en Monclova la edición 16 de la carrera Coahuila 1000, considerada la competencia off road más importante del norte del país.

Explicó que la ruta turística partirá de Torreón, hará escala en Cuatro Ciénegas y concluirá en Monclova, mientras que el rally de competencia recorrerá Torreón, Saltillo y finalizará igualmente en la capital de la Región Centro.

Fidel Villanueva informó que para esta edición se esperan alrededor de 150 competidores en la modalidad de rally y más de 400 vehículos en la ruta turística, con participantes provenientes de distintos estados del país y del extranjero, entre ellos Brasil, Estados Unidos y, de confirmarse en los próximos días, también España.

Durante la rueda de prensa estuvieron presentes el alcalde Carlos Villarreal Pérez; la secretaria de Turismo del Estado, Cristina Amezcua González; el presidente de Canaco Torreón y director general de Coahuila 1000, Fidel Villanueva; el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado; y el coordinador de logística, Jordi Benítez.

Destacó que el evento dejará una derrama económica estimada en más de 50 millones de pesos, además de ofrecer una bolsa garantizada de un millón de pesos en premios para los competidores del rally.

Asimismo, anunció que durante la cena de recepción de pilotos, el 13 de agosto en Torreón, se rifará un vehículo recreativo RZR con un valor aproximado de entre 600 mil y 700 mil pesos, uno de los principales atractivos para los participantes.

Por su parte, Jordi Benítez explicó que la seguridad será uno de los principales ejes del evento, con el apoyo de corporaciones estatales y municipales, además de tres helicópteros que estarán disponibles para atender cualquier contingencia.

Agregó que todos los competidores portarán un sistema de geolocalización en tiempo real, lo que permitirá monitorear permanentemente su recorrido y brindar mayor seguridad tanto a pilotos como a sus familias.

La secretaria de Turismo, Cristina Amezcua, invitó a los habitantes de la Región Centro a sumarse a la experiencia, ya sea recorriendo la ruta completa desde Torreón o integrándose en Cuatro Ciénegas para concluir el trayecto en Monclova.

Subrayó que Coahuila 1000 se ha convertido en uno de los eventos turísticos más importantes del estado gracias a las condiciones de seguridad que ofrece la entidad, lo que ha permitido atraer, año con año, a corredores de diferentes países.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal Pérez agradeció que Monclova vuelva a ser la sede del cierre de la competencia, al considerar que este tipo de eventos fortalecen la diversificación económica de la región.

“Este rally ya es una tradición para Coahuila y representa un esfuerzo conjunto entre el Gobierno del Estado, los municipios, la iniciativa privada y los organizadores para seguir impulsando el turismo deportivo y la actividad económica”, señaló.

Las autoridades coincidieron en que el éxito de Coahuila 1000 es resultado de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada, además de las condiciones de seguridad que distinguen al estado y permiten desarrollar una competencia de talla nacional e internacional.